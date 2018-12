Giovani Promesse: come utilizzare Justin Kluivert su FIFA 19

Caratteristiche, overall, crescita, punti di forza e skills di Justin Kluivert su FIFA 19, grazie ai consigli del pro-player Ribera Ribell.

Justin Kluivert si sta ritagliando un importante spazio nella Roma di Di Francesco dopo un avvio di stagione in ombra. L'esterno offensivo olandese può risultare molto utile anche su FIFA 19.

Con il supporto del giocatore professionista di FIFA Ribera Ribell, scopriamo meglio le caratteristiche e il potenziale di Kluivert all'interno del gioco.

Kluivert è un attaccante esterno molto tecnico, dotato di ottima velocità e grande agilità in dribbling: qualità molto apprezzate nella gettonatissima modalità Ultimate Team. Possiede inoltre un notevole tiro a giro dalla distanza ed è letale quando viene liberato sulle corsie esterne per arrivare al cross.

Nel video di presentazione Ribera Ribell ci spiega come sfruttare al meglio il dribbling del giocatore olandese, utilizzando una particolare skill, la 'Croqueta', che ci permetterà di arrivare facilmente alla conclusione da fuori.

La sua carta oro è praticamente alla portata di tutte le tasche (parte da un prezzo minimo di 700 crediti): Kluivert potrebbe rivelarsi una vera e propria sorpresa per chi inizia questa modalità con una formazione di Serie A.

Il classe '99 della Roma è un brevilineo che fornisce il meglio di sé da esterno offensivo: può giocare sia a destra che a sinistra in base alle esigenze tattiche della squadra. E' dotato di quattro stelle skills e quattro stelle col piede debole, che gli permettono di calciare con precisione da qualsiasi posizione con entrambi i piedi.

Kluivert rappresenta un ottimo investimento anche nella modalità carriera, dove può arrivare ad un overall potenziale di 86: Partendo da una base di 75 vi ritroverete un notevole +11 nella crescita del giocatore, con tutti i benefici del caso sia in campo che nella gestione del club.

I punti di forza del folletto olandese sono principalmente tre: l'86 in velocità, il 91 in accelerazione e l'85 in agilità, che gli permettono di sfuggire alla maggior parte dei difensori nell'uno contro uno. Praticamente perfetto per chi ama utilizzare giocatori tecnici e rapidi a supporto della prima punta.

Se vi serve una carta a basso costo per una formazione di Serie A nel FUT date una chance a Kluivert, ma tenetelo in considerazione anche per la modalità carriera, dove potrebbe regalare belle soddisfazioni già dopo poche stagioni.