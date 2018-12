Giovani Promesse: come utilizzare Federico Chiesa su FIFA 19

Caratteristiche, overall, crescita, punti di forza e skills di Federico Chiesa su FIFA 19, grazie ai consigli del pro-player Gianky09.

Figlio d'arte, Federico Chiesa, sta provando a seguire le orme di uno dei più grandi attaccanti italiani degli anni '90 e 2000, ovvero papà Enrico. Decisivo in campo reale con la maglia della Fiorentina, l'esterno d'attacco può essere decisivo anche su FIFA 19.

Con il supporto del giocatore professionista di FIFA Gianky09, scopriamo meglio le caratteristiche e il potenziale di Chiesa all'interno del gioco.

Chiesa è un'ala di grande rapidità e dribbling, essenziali per battere gli avversari in velocità nella modalità più importante e gettonata di FIFA 19, ovvero il FIFA Ultimate Team.

Nel video di presentazione Gianky09 ci spiega come sfruttare al meglio le caratteristiche e il potenziale di Chiesa all'interno del gioco: da segnalare sopratutto la finta con L1 più X e tasto del tiro, di base cerchio o quadrato.

La carta oro di Chiesa ha un base di 650 crediti, un prezzo ottimo considerando le potenzialità di Chiesa all'interno di FIFA 19.

L'esterno della Fiorentina rende tantissimo come ala sinistra, ruolo in cui può sfruttare la meglio l'overall assegnato per la velocità e il dribbling, accentrandosi per concludere col destro. Il 21enne italiano non solo ha quattro stelle skills, una sola in meno ai re principali del gioco in questa caratteristica, ma possiede inoltre quattro stelle col piede sinistro che lo rendono pericoloso non solo col destro.

Chiesa è un grande investimento anche per quanto riguarda la modalità carriera di FIFA 19, considerando il suo overall potenziale di 86. La base del giocatore della Fiorentina è di 77, dunque acquistarlo nella carriera porterebbe ad un interessante +9 con cui lavorare sul proprio club.

Se l'overall generale è di 77, a rubare la scena sono l'83 di velocità e l'81 di dribbling, come dati base, per poi arrivare all'86 di accelerazione e agilità. Insomma, un esterno d'attacco, sinistro ma sopratutto destro, su cui puntare per la propria squadra di FIFA 19.

Se siete amanti del FIFA Ultimate Team Chiesa è un'interessante opzione su cui contare, ma considerando l'overall potenziale, anche nella modalità carriera il classe 1997 può tranquillamente dire la sua.