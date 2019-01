Giovani Promesse: come utilizzare Cengiz Under su FIFA 19

Caratteristiche, overall, crescita, punti di forza e skills di Cengiz Under su FIFA 19, grazie ai consigli del pro-player Gianky09.

Il Dybala turco. Cengiz Under. Arrivato in Italia nel 2017, il giovane di Smirne ex Istanbul si è messo in mostra con la maglia della Roma a inizio 2018, trascinando la squadra giallorossa in campionato con perle di assoluto valore. Dimostrando grande audacia anche in Champions.

Con il supporto del giocatore professionista di FIFA Gianky09, scopriamo meglio le caratteristiche e il potenziale di Under all'interno del gioco.

Nel video di presentazione Gianky09ci spiega come sfruttare al meglio le caratteristiche e il potenziale di Under all'interno del gioco: mancino, ma ma abile anche con il destro, può utilizzare con efficacia la mossa First Touch, premendo L1 e spostando la levetta analogica sinistra nella direzione in cui si vuole andare.

La carta oro di Under ha un base di 550 crediti, un prezzo da cogliere al volo se volete un giocatore rapido e che non vi faccia spendere tutti i sudati risparmi su FIFA 19.

Ala destra, Cengiz Under ha lo stesso valore anche come ala sinistra, mentre il suo overall totale cala leggermente se posizionato come trequartista o esterno di centrocampo, magari col 4-4-2. Eventualmente il giocatore della Roma può anche essere impiegato come attaccante centrale, ma in quel caso, da 77, si scende fino a 73. Se avete la carta IF, però si arriva fino a 81 di overall generale.

Cengiz Under è un grande investimento anche per quanto riguarda la modalità carriera di FIFA 19, considerando il suo overall potenziale di 87. La base del giocatore della Roma come detto è di 77, dunque acquistarlo nella carriera porterebbe nel futuro ad un fenomenale +10 che può veramente fare le vostre fortune.

Se per forza di cose Under difetta nel fisico (50), il rating overall di 82 in velocità e 80 di dribbling sono veramente ottimi, considerando un solo anno giocato a grandi livelli dopo gli esordi in Turchia. Il valore più alto in assoluto è quello dell'agilità, 84, ma anche l'83 di accelerazione potrà farvi affrontare partite offensive senza troppi patemi.

Se siete amanti del FIFA Ultimate Team Under può fare al caso vostro, ma è la modalità carriera quella in cui Cengiz può veramente essere devastante contro i vostri avversari.