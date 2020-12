Gignac da impazzire: goal decisivo e Champions CONCACAF al Tigres

Notte da sogno per Gignac: il bomber francese segna nel finale la rete decisiva che stende il Los Angeles FC e regala al Tigres la Champions CONCACAF.

Il Tigres alza la Champions. Si tratta di quella CONCACAF, che ha visto i messicani trionfare sul Los Angeles Football Club trascinati da un super Andrè-Pierre Gignac.

Il bomber francese, da anni leader della compagine gialloblù, ha deciso la finalissima del torneo segnando il goal del definitivo 2-1 al minuto 84.

L'articolo prosegue qui sotto

Nulla da fare per LA, nonostante un super Diego Rossi (talento classe '98 da seguire) auotore della rete del momentaneo pareggio.

Altre squadre

Grazie al trionfo nella Champions CONCACAF, il Tigres ha staccato il 'pass' per il prossimo Mondiale per Club raggiungendo , Al Ahly, Ulsan, Auckland City e Al Duhail.

Per Gignac, 35 anni e in dal 2015, con la maglia del Tigres ben 112 goal in 189 partite.