Ghoulam-Napoli tra sogno Scudetto e infortuni: nuova vita all'Angers

Faouzi Ghoulam cresce con Benitez ed esplode con Sarri, poi i gravi ko: adesso l'Angers. Maldini lo definì "il miglior terzino sinistro al mondo".

Prendere la carriera di Faouzi Ghoulam e trasformarla in un film, non sarebbe difficile. Alti e bassi, muscoli ed articolazioni di cristallo che hanno condizionato 8 anni e mezzo di Napoli vissuti tra inferno e paradiso, fino all'addio della scorsa estate.

Getty

Benitez lo forgia e gli dà continuità, Sarri lo rende esplosivo. Ghoulam sfrutta le doti mostrate a Saint-Etienne per imporsi in Italia, quando a gennaio 2014 De Laurentiis regala a Rafa un nuovo terzino sinistro. L'algerino nato in Francia si prende numero 31 e binario mancino diventando progressivamente uno dei pilastri del ciclo Napoli, che nel 2018 porterà quasi al terzo Scudetto.

Gran tiro, piede vellutato quando c'è da mettere traversoni, costanza di rendimento, il feeling col Pipita Higuain: Ghoulam sotto al Vesuvio si integra a meraviglia senza mai andare fuori dalle righe, con serietà, sorriso e dedizione al lavoro. Professionalità abbinata al talento, un talento che non passa inosservato nemmeno agli occhi di un totem come Paolo Maldini.

Faouzi si aggiudica il Pallone d'Oro d'Algeria 2017 ed a consegnarglielo - mentre è convalescente - è niente poco di meno che la bandiera del Milan. A Ghoulam saranno brillati gli occhi, ancor di più quando Maldini ha emesso la propria sentenza.

"Nel suo ruolo, è senza dubbio il migliore al mondo".

Getty

Getty

Getty

Parliamo del periodo in cui il Sarrismo imperversa, Napoli accarezza il sogno tricolore e Ghoulam, di quel giocattolo esteticamente perfetto, è uno dei capisaldi. La catena di sinistra con Hamsik ed Insigne incanta, un meccanismo foriero di punti, goal e spettacolo, un'invenzione tutt'oggi impressa indelebilmente nei ricordi del popolo azzurro.

"Devo tanto a Sarri come devo tanto a Benitez, perché Rafa mi ha scelto e mi ha portato qui - si legge in un'intervista a 'Il Mattino' di circa 6 anni fa - Il tecnico spagnolo mi ha liberato, mi ha insegnato a fare la fase offensiva, Maurizio mi ha disciplinato tatticamente in quella difensiva. Se sono diventato il giocatore che vedete lo devo a loro due. Ma non solo... anche a due giocatori come Lorenzo e Marek. Giocare nella loro stessa zona di campo renderebbe la vita una favola a chiunque".

Getty

Getty

L'allora direttore sportivo Riccardo Bigon, per strapparlo all'ASSE, versò 5 milioni di euro: un valore di mercato impennatosi negli anni ma crollato per forza di cose causa infortuni. Guai fisici gravi, quelli patiti da Ghoulam in Campania: due crociati rotti, una rotula fratturata ed una miriade di intoppi muscolari.

"Quali sono stati i tre acquisti più importanti della mia carriera? Facile dire Cavani, Mertens, Higuain, calciatori i quali hanno scritto la storia di un club - ha confidato un mese fa l'ex ds partenopeo a '1 Station Radio' - A me piace ricordare Ghoulam, è stata una scommessa, senza quegli infortuni avrebbe potuto firmare anche per il Barcellona".

Un peccato è dir poco, perchè Faouzi si era preso la palma in un ruolo difficile da interpretare e nel quale storicamente si fatica a trovare un top player: lui, invece, partito da Saint-Etienne e consacratosi tra i dogmi di Benitez e quelli di Sarri, ci stava riuscendo. Reti, assist e titolarità inamovibile, finchè in un maledetto Napoli-Manchester City di Champions la sua notte da magica si trasforma in un incubo. Il ginocchio fa crack, i mesi ai box appaiono interminabili, per di più durante il recupero Ghoulam si rompe anche la rotula. Un disastro insomma, dalla favola all'inimmaginabile, un fuoriprogramma che cambia radicalmente la vita calcistica dell'algerino.

Getty

Getty

Avviene tutto tra fine 2017 ed inizio 2018, un periodo nerissimo dal quale Faouzi in pratica non esce più: o perlomeno, fa di tutto per venirne fuori ma tra mille problemi collaterali.

La forma non torna quella dei tempi d'oro, gli stop si susseguono. E quando pare rispuntare il sereno, il crociato si rompe un'altra volta: succede il 7 marzo 2021 in un Napoli-Bologna, la gara che doveva segnare la rinascita con tanto di maglia dal primo minuto e che invece riserva a Ghoulam un'altra tremenda mazzata da assorbire. Sia fisica che psicologica.

Getty

Mariani lo opera ancora, lui non molla, si rimbocca ulteriormente le maniche e come un leone resta attaccato al progetto Napoli, ma purtroppo del Ghoulam padrone della fascia sinistra rimangono solo tecnica e forza di volontà. La condizione, complice i guai muscolari legati ai carichi di lavoro sostenuti durante le varie fasi riabilitative, ne alterano una tenuta fisica mai convincente. Neanche quando il peggio è alle spalle e la sfortuna decide finalmente di dileguarsi.

Con Ancelotti presenze a singhiozzo, durante la gestione Gattuso qualche gettone prima del secondo 'crack', nell'ultima annata alla corte di Spalletti un ritorno alla normalità fatto di qualche chance, spezzoni ed un minutaggio risicato complice un Mario Rui 'on fire'.

"Ghoulam l'ho limitato io facendo scelte differenti - ammetterà il tecnico di Certaldo - Lui fa vedere di essere un professionista che col suo comportamento meriterebbe di guadagnare posizioni".

Getty

Getty

Il congedo a La Spezia il 22 maggio scorso con la fascia da capitano al braccio, un passo d'addio all'insegna della riconoscenza verso chi ha saputo diventare centrale nella storia recente del Napoli. Ghoulam in estate si separa per fine contratto, chiudendo un cerchio fatto di 216 presenze, 3 goal, due Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana levate al cielo.

In questi mesi l'algerino ha mantenuto alta l'asticella in solitaria sfiorando il romantico ritorno al passato, quando a dicembre il Saint-Etienne - nel frattempo sprofondato in Ligue 2 - lo ha accolto facendolo allenare con la squadra e testandolo nell'ottica di un possibile tesseramento. In molti pensavano ad un matrimonio-bis, soprattutto dopo il goal realizzato in un'amichevole col Grenoble durante la pausa invernale, invece l'accordo non è stato raggiunto e Ghoulam è rimasto svincolato.

Il presente si chiama Angers, club ultimo in Ligue 1 al quale Faouzi era aggregato da inizio gennaio: la sintonia tra le parti ha portato la società che ha ceduto Boufal e Ounahi, protagonisti col Marocco ai Mondiali, a metterlo sotto contratto. L'auspicio è che, a 32 anni, Ghoulam possa tornare protagonista.