Germania, Neuer risponde a ter Stegen: "Sono titolare perchè gioco bene"

Non sono piaciute a Manuel Neuer le recenti dichiarazioni di Andrè ter Stegen, che a margine degli impegni con la nazionale tedesca aveva espresso tutto il suo malumore per il fatto di essere la riserva del portiere del .

Lo stesso Neuer ha risposto al collega connazionale ai microfoni di 'Sky Sport':

"Sono un calciatore di squadra e che pensa al bene della rosa. Non so se cose del genere fanno bene al gruppo, soprattutto quando si parla della nostra posizione. Abbiamo molti buoni portieri. Il dibattito non è giusto anche nei confronti di Bernd Leno e Kevin Trapp".

Il portiere del Bayern manda un chiaro messaggio a ter Stegen, clima tesissimo in casa tedesca:

"Capisco perfettamente che chi non gioca voglia giocare, ma l’importante è il risultato della squadra e dobbiamo tutti appoggiarci gli uni con gli altri. Ovviamente ho sentito quello che ha detto e non mi ha fatto piacere, perchè poteva dirlo direttamente a me. Siamo una squadra e che dobbiamo fare tutto quello che è possibile per vincere. Queste cose non aiutano, anche perchè non è la prima volta che le dice. Credo che sono titolare perchè sto giocando bene".