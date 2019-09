Germania, ter Stegen 'riserva' di Neuer: "Questa situazione mi fa ammattire"

Marc-André ter Stegen soffre nel non giocare con la maglia della Germania, a favore di Neuer: "Dai il meglio di te stesso e non sei dove vuoi essere".

Marc-André ter Stegen è uno dei migliori portieri d'Europa, è il titolare di una squadra come il , eppure nella sua Nazionale non rappresenta la prima scelta. Il motivo? La presenza di Manuel Neuer, non certo l'ultimo arrivato.

Dopo la nuova panchina contro l' , ter Stegen si è confessato ai microfoni di 'T-Online', non nascondendo la frustrazione per questo status di 'riserva'.

"Ovviamente è una situazione che mi fa un po' ammattire. Dai il meglio di te stesso e non sei dove vuoi essere. Io ho stabilito le mie priorità ed una di queste è avere successo con la ed essere il titolare della mia Nazionale".

Poi però il portiere del Barcellona continua con l'analisi della situazione e ammette di non aver rimpianti.