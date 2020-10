Genoa-Torino rinviata: che succede al Fantacalcio?

Che succede al Fantacalcio con il rinvio di Genoa-Torino? Ecco cosa dice il nuovo regolamento.

Genoa-Torino è stata ufficialmente rinviata a causa dell'elevato numero di positivi al Coronavirus nella squadra rossoblù, ben 15 in totale.

La Lega ha deciso di rinviare la partita a data da destinarsi, adottando la normativa UEFA che prevede il regolare svolgimento della partita solo in caso di 13 giocatori della prima squadra disponibili, più un portiere.

L'eccezione è rappresentata da un focoloio verificatosi nell'arco della settimana, come di fatto è accaduto con il .

Altre squadre

GENOA-TORINO AL FANTACALCIO

Per quanto riguarda il Fantacalcio, che succede con Genoa- ? Il regolamento dice che, per i recuperi che non vengono disputati nel lasso di tempo che intercorre tra la fine del turno precedente e l'inizio del turno successivo, vale la regola del 6 politico.

La data del recupero di Genoa-Torino non è ancora stata stabilita, ma ogni Lega avrà la possibilità di scegliere tra la due classiche soluzioni: 6 politico per tutti i giocatori delle due rose, compresi squalificati e infortunati, o aspettare il recupero della partita, anche se probabilmente verrà disputato all'infuori del range stabilito dal regolamento.

6 POLITICO GENOA-TORINO

Non esiste un regolamento particolare al Fantacalcio per le partite rinviate causa Coronavirus. La procedura è la stessa, per fare un esempio, dei rinvii per maltempo. Genoa-Torino sarà quasi sicuramente recuperata dopo la quarta giornata, visto che dopo questo turno ci sarà la pausa per le nazionali. In tal caso, come detto, il regolamento prevede il 6 politico per tutti i giocatori di entrambe le squadre.