Genoa-Torino rinviata: troppi casi di coronavirus tra i rossoblù

I 15 casi di positività riscontrati al Genoa hanno portato al rinvio a data da destinarsi del match in programma sabato contro il Torino.

La Lega ha deciso: - di , valida per la terza giornata, è stata rinviata in seguito ai casi di positività al Coronavirus riscontrati in casa Grifone.

"Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi della gara Genoa-Torino, programmata per sabato 3 ottobre 2020 con inizio alle ore 18:00 e valida per la 3ª giornata di andata del Campionato di Serie A TIM".

Troppo rischioso e impensabile per i rossoblù prepararsi al match previsto sabato pomeriggio a Marassi, ecco perchè si è scelto di non disputare la partita tra i liguri e la squadra di Marco Giampaolo.

Come fa sapere 'Sky', però, il rinvio causa Coronavirus di Genoa-Torino rappresenterà un caso isolato: in Serie A, infatti, verrà adottata la misura dell'UEFA secondo cui con almeno 13 calciatori negativi e disponibili (12 più un portiere) si potrà scendere in campo.

Altre squadre

Inoltre, le società che registreranno nelle proprie rose almeno 10 positivi al Covid-19 in una settimana, potranno fare richiesta di non disputare il proprio impegno soltanto una volta in un anno.