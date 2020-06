Genoa-Juventus, le pagelle: Ronaldo trascinatore, brilla Bentancur

Le pagelle di Genoa-Juventus: CR7 illumina Marassi a suon di sassate, Dybala e Bentancur brillano. Male nel Genoa Ghiglione e Soumaoro.

RONALDO 7.5: Di destro, con una prodezza delle sue, trova la 24esima marcatura in 25 presenze di questo campionato. Superfluo aggiungere altro.

DYBALA 7.5: Altro giro, altro capolavoro. Dipinge con il mancino, profondendo per l’ennesima volta una prova all’insegna della manifesta superiorità.

DE LIGT 7: Alle prese con una crescita esponenziale, dalle parti del centrale olandese non si passa. Mai.

Altre squadre

PERIN 6.5: Tra i tanti ex di serata, salva tutto il salvabile. Inoltre, mette la manona sulla gemma della Joya, ma non basta.

SOUMAORO 5: Rischia grosso in area di rigore su De Ligt e, in generale, propone una prova pregna di incertezze e lacune.

FAVILLI 5: Fa sentire i tacchetti e, per poco, non si aggiudica la doccia anzitempo. Sbraccia qua e là, pressoché impalpabile in zona Szczesny.

GHIGLIONE 4.5: Visibilmente preoccupato dalle offensive avversarie, né difende né attacca. Un ibrido pericoloso, pericolosissimo, per la retroguardia rossoblù.

GENOA (3-5-2) Perin 6.5; Romero 5.5, Soumaoro 5, Masiello 5; Ghiglione 4.5 (62’ Barreca 5.5), Behrami 5, Schone 5.5 (46’ Lerager 5.5), Cassata 5 (77’ Pandev s.v.), Sturaro 6 (75’ Biraschi 6); Pinamonti 6, Favilli 5 (46’ Sanabria 6). Allenatore: Nicola

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 6, De Ligt 7, Bonucci 7, Danilo 6; Bentancur 7, Pjanic 6.5 (73’ Ramsey 6), Rabiot 6 (83’ Matuidi s.v.); Bernardeschi 6 (65’ Douglas Costa 7), Dybala 7.5 (83’ Olivieri s.v.), Cristiano Ronaldo 7.5 (73’ Higuain 6). Allenatore: Sarri