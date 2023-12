This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Genoa-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni Matteo Occhiuto Getty Images Serie AGenoa vs JuventusGenoaJuventus Genoa-Juve apre la sedicesima giornata di Serie A: formazioni, canale tv e dove vedere la partita in diretta streaming. Genoa-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni Genoa-Juventus sarà il match che aprirà la sedicesima giornata di Serie A. Nel Friday Night la vicecapolista vola al Ferraris, cercando il terzo successo consecutivo dopo quelli contro Monza e Napoli, curiosamente entrambi di venerdì sera. La squadra di Allegri arriva all’appuntamento forte dei suoi 36 punti in classifica, a due lunghezze di distanza dall’Inter capolista. 15 punti, invece, per il Genoa di Gilardino, senza vittoria dal 10 novembre, a +3 dall’Empoli terzultimo. Orario La gara fra Genoa e Juventus, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà venerdì 15 dicembre 2023, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, con fischio d’inizio ore 20:45. Come guardare Genoa-Juventus in tv e streaming DAZN Guarda qui Ultime e probabili formazioni Notizie Genoa Il Genoa ritrova Gudmundsson a pieno regime e potrebbe proporre il terzetto con l’islandese, Malinovskyi e Retegui in avanti. GENOA (3-4-2-1): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Haps; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. Notizie Juventus Bianconeri in possibile undici tipo con Danilo in difesa e Cambiaso sulla corsia di destra. Chiesa insieme a Vlahovic in attacco per Allegri. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Costi; Vlahovic, Chiesa. Precedenti Genoa senza vittorie da cinque giornate, l'ultimo successo è datato 10 novembre (1-0 sul Verona). La Juve è reduce da due vittorie di fila, anche se nell'ultima trasferta a Marassi uscì sconfitta: 2-1 per il Genoa il 6 maggio 2022.