Genoa-Cagliari 1-0: Pandev entra e punisce i sardi

Un goal di Pandev nel primo tempo regala al Genoa 3 punti pesanti nella lotta salvezza: Cagliari opaco e sfortunato, con 2 infortuni e una traversa.

Un battagliero e determinato strappa una vittoria di misura per 1-0 al Ferraris a un opaco e sfortunato, che perde 2 uomini per infortuni muscolari nei primi 25' e dopo essere passato in svantaggio allo scadere della prima frazione per merito di un guizzo di Goran Pandev, non trova la forza per agguantare almeno un pareggio. Gli sforzi nel finale degli ospiti si infrangono sulla traversa colpita in pieno recupero da Nainggolan. I liguri si portano a quota 19 punti in classifica, gli isolani invece perdono il treno per l'Europa e scivolano in 10ª posizione.

Nicola sceglie Pinamonti in coppia con Sanabria in attacco, affidando la regia a Radovanovic, Maran invece, dopo aver perso all'ultimo per l'influenza anche Oliva, schiera Nainggolan playmaker e si mette a specchio degli avversari con il 3-5-2.

L'inizio di gara è molto tattico. Al 9' i sardi hanno una bella occasione per portarsi in vantaggio: João Pedro ha spazio per avanzare palla al piede e calcia a giro dal limite, costringendo Perin ad una deviazione decisiva in calcio d'angolo. La risposta del Genoa al 18': retropassaggio corto di Pellegrini per Cragno, Sanabria intercetta ma Cragno in qualche modo riesce a salvare.

Sinistri presagi per il Cagliari arrivano quando nel giro di pochi minuti prima Faragò, poi Cacciatore alzano bandiera bianca per problemi muscolari e vengono rimpiazzati con Walukiewicz e Mattiello, mandando un po' a carte e quarantotto i piani tattici del tecnico dei sardi. Problemi anche per Ghiglione nel Genoa: l'esterno destro deve abbandonare il terreno di gioco, ma il cambio di Nicola è più fortunato, con Pandev che dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo indovina il tiro a giro che inganna anche Cragno e si infila nell'angolino più lontano.

Nella ripresa la gara è molto equilibrata, con il Cagliari che prova a reagire ma è poco lucido in fase di finalizzazione della manovra. La gara è molto spigolosa e abbondano i cartellini gialli da una parte e dall'altra: particolarmente pesante quello estratto da Calvarese nei confronti di Nainggolan, che salterà per squalifica la prossima sfida interna contro il . Dopo una deviazione sul fondo di Sanabria a inizio ripresa, e un tiro con il destro di Pellegrini bloccato da Perin, sono i minuti finali a regalare gli ultimi sussulti.

Maran getta nella mischia anche Pereiro, ma è ancora Pandev ad andare vicino al raddoppio con un gran tiro dalla destra dell'area deviato miracolosamente da Cragno. In pieno recupero sono invece i sardi ad andare vicino al pareggio: la sventola di Nainggolan da fuori area è deviata e si stampa sulla traversa a Perin battuto, con João Pedro che poi sbaglia clamorosamente il tap-in di testa da distanza ravvicinata. Non c'è più tempo, il Cagliari scivola a centro classifica mentre il Genoa festeggia per 3 punti pesanti nella lotta salvezza.

IL TABELLINO

GENOA-CAGLIARI 1-0 (1-0)

MARCATORI: 43' Pandev

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione (39' Pandev), Sturaro, Radovanovic, Schöne (52' Ankersen), Criscito; Pinamonti (74' Cassata), Sanabria. All. Nicola

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Cacciatore (24' Mattiello), Pisacane, Klavan (77' Pereiro), Lu. Pellegrini; Faragò (14' Walukiewicz), Nandez, Ionita; Nainggolan; João Pedro, Simeone. All. Maran

Arbitro: Calvarese di Teramo

Ammoniti: Pinamonti, Radovanovic, Sturaro (G), Cacciatore, Simeone, Nainggolan, Pereiro, Mattiello, Nandez (C)

Espulsi: nessuno