Gare rinviate a causa del Coronavirus: cosa succede al Fantacalcio

Il rinvio di tre partite di Serie A, a causa dell’emergenza Coronavirus, avrà ripercussioni anche sul Fantacalcio.

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio il calcio italiano. Il provvedimento che si è reso necessario, di rinviare le manifestazioni sportive in programma in Lombardia e Veneto, ha portato allo spostamento di ben tre partite del 25° turno del campionato di : -, - e -.

La situazione che si è venuta a creare avrà delle ripercussioni ovviamente anche sul Fantacalcio. Molti appassionati non vedranno infatti scendere in campo diversi dei giocatori schierati e quindi bisognerà rifarsi ai vari regolamenti per stabilire quelli che saranno i risultati di giornata.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei principali ‘strumenti’ utilizzati dai ‘fantallenatori’, il regolamento Magic stabilisce che per i giocatori delle tre partite rinviate a data da destinarsi è previsto il ‘6 politico’ nel caso in cui le stesse non vengano recuperate prima dell’inizio del prossimo turno di campionato, eventualità questa che, vista la gravità della situazione che si è venuta a creare, appare praticamente impossibile.

La situazione cambierebbe ulteriormente nel caso in cui anche due tra -, - e , dovessero essere rinviate. Con lo spostamento del 50% delle partite di giornata infatti, la Gazzetta dello Sport può pensare all’annullamento del turno (ma tale ipotesi al momento è da scartare).

Lo stesso discorso riguarda gli appassionati che giocano attraverso Fantacalcio.it. Il regolamento stabilisce infatti che venga assegnato il ‘6 politico’ per le partite che non saranno recuperate entro l’inizio del turno successivo.

Un discorso a parte è poi quello naturalmente legato alle varie Leghe che utilizzano un proprio regolamento. In quel caso ogni decisione sarà legata alle regole stabilite prima dell’inizio dei singoli tornei.