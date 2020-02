Emergenza Coronavirus: rinviate Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo

Allarme Coronavirus, il ministro dello sport annuncia: "Nessuna manifestazione sportiva avrà luogo domani in Veneto e Lombardia".

L'allarme Coronavirus colpisce inevitabilmente anche il mondo del calcio: il ministro dello sport ha chiesto al CONI di sospendere tutte le manifestazioni sportive in programma domani in Lombardia e in Veneto. Rinviate dunque tre partite di : -, - e -.

La notizia è stata data anticipata dal premier Conte al termine del consiglio dei ministri d'emergenza.

"Abbiamo intenzione di sospendere tutte le manifestazioni sportive in Lombardia e in Veneto previste per domani".

Il ministro dello sport ha così inviato la richiesta al presidente del CONI di sospendere tutte le attività sportive nelle zone dei focolai, poco dopo il sindaco Sala ha annunciato il rinvio della sfida di San Siro tra Inter e Sampdoria. Decisione comunicata anche dal club nerazzurro con questa nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

"Si comunica che la partita di Serie A Inter-Sampdoria, prevista per domenica 23 febbraio alle ore 20.45 e valida per la 25^ giornata, viene rinviata a data da destinarsi".

Confermati anche i rinvii di Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari sulla scia delle parole dello stesso ministro Spadafora: "Nessuna manifestazione sportiva avrà luogo domenica 23 febbraio in Veneto e Lombardia".