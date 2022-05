Futuro Dybala, la nota di Jorge Antun: “Nessun accordo con altre squadre”

Paulo Dybala sarà, per forza di cose, uno dei grandi protagonisti della prossima sessione di calciomercato estiva. Come è noto infatti, la Juventus ha annunciato già a fine marzo che il contratto dell’argentino, in scadenza a fine stagione, non verrà rinnovato.

L’attuale numero 10 bianconero sarà dunque uno dei grandi pezzi pregiati a parametro zero e per tale motivo, già da settimane si sono moltiplicate voci relative al suo futuro.

Il suo nome è stato accostato a quello di varie società italiane ed estere, e in alcuni casi si è anche parlato di accordi già trovati, ma la posizione ufficiale del suo entourage è quella che la Joya non ha ancora preso alcuna decisione definitiva.

Tale posizione è stata comunicata dal suo procuratore Jorge Antun attraverso una nota ufficiale.

“Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento”.

Smentita dunque la possibilità che abbia già trovato un accordo con altre società. Per ora l’unica certezza è quella che il futuro di Paulo Dybala non sarà più all’ombra della Mole e con la maglia della Juventus addosso.