Futuro Azzurro ancora da scrivere, Immobile: "Ancora in Nazionale? Non ho deciso"

La Lazio si aggrappa ancora al suo capitano. Ciro Immobile infatti ha segnato al 92’ il goal che ha consentito ai biancocelesti di evitare la sconfitta interna contro il Torino e a lui di riportarsi a +2 su Dusan Vlahovic nella classifica dei marcatori di Serie A.

Lo stesso Immobile, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di DAZN, ha commentato la prova della sua squadra.

“Il Torino ci ha messo in grande difficoltà, non ci siamo mossi come al solito. Il pareggio è il risultato più giusto, perché la gara è stata abbastanza equilibrata. Loro sanno aggredire ed hanno anche dimostrato di saper palleggiare, non è stato facile. La corsa per l’Europa? La Juventus è ancora lontana e la corsa per l’Europa League è molto serrata. Oggi ci serviva qualche punto in più”.

Segnando contro il Torino, Immobile è diventato il primo attaccante italiano della storia della Serie A a marcare almeno 25 reti in tre campionati diversi. E’ il terzo in assoluto ad esserci riuscito dopo Nordahl e Nyers.

“E’ tutto frutto di un lavoro che viene da lontano, devo ringraziare tutti i miei compagni. Oggi Milinkovic-Savic mi ha servito un pallone strepitoso”.

L'articolo prosegue qui sotto

Immobile negli ultimi tempi è stato duramente criticato per il suo rendimento in Nazionale. Il bomber biancoceleste non ha ancora deciso se la sua avventura un Azzurro proseguirà.

“Le critiche fanno parte del nostro lavoro, poi è arrivata una delusione così importante. Dispiace quando si accaniscono, ma tanto non si risolve niente. Le responsabilità sono di tutti, bisogna guardare al futuro, lavorare bene e cercare di andare al prossimo Mondiale. Se ci sarò ancora in Nazionale? Non lo so, non ho ancora deciso”.