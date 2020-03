Fuga di Higuain, le notizie dall'Argentina: "La mamma è molto grave"

Gonzalo Higuain è volato in Argentina per stare vicino alla madre, la conferma arriva da un giornalista locale: "La situazione è molto grave".

La notizia della fuga di Gonzalo Higuain in ha fatto molto discutere ma ora a provare a fare maggiore chiarezza sulla scelta del Pipita è un giornalista locale, peraltro molto vicino all'attaccante della .

Gonzalo Higuain viajó para Argentina después de dar negativo en Corona Virus en prueba y contra prueba. Y vino porque su mamá está muy grave de salud. Sabe q hará aislamiento pero quiere estar acá en el mismo lugar que su mamá. No sean tan forros. Gracias. Y no es mi amigo, aviso — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) March 20, 2020

Hernan Castillo, giornalista di TNT Sports e CNN Radio in Argentina, ha infatti spiegato su Twitter il motivo del rientro frettoloso di Higuain.

"Si è scoperto il vero motivo del blitz di Higuain in Argentina. Da quello che circola dal Pipita, la mamma è in condizioni molto gravi. Non parliamo di un’influenza ma una situazione di salute molto grave. Gonzalo è risultato negativo al test del Coronavirus per due volte, prova e controprova. Sa bene che dovrà restare isolato però voleva essere nella stessa città della mamma per aiutarla visto il momento di grande difficoltà”.

Insomma, secondo il famoso giornalista la versione fatta trapelare da fonti vicine al club bianconero trova conferme anche in Argentina.

Restano tuttavia molto animate le polemiche legate al permesso accordato, non dalla bensì dagli organi preposti, al giocatore. Per molti, avendo avuto contatti con persone risultate positive al COVID-19, e cioè i compagni di squadra Rugani e Matuidi, il giocatore avrebbe dovuto osservare un isolamento e da lì non avrebbe potuto avere il via libera per salire a bordo di un volo intercontinentale indipendentemente dai motivi che l'hanno spinto a viaggiare.

Altre squadre

Va ricordato infatti che un altro juventino, cioè Cristiano Ronaldo, proprio per via dei contatti coi compagni risultati positivi al tampone, si trova in isolamento a Madeira.

Per altri, invece, i risultati del tampone negativo mostrati da Higuain in aeroporto, sarebbero da considerarsi sufficienti per garantirne le condizioni di salute e permettergli di viaggiare seppur prima che si concludesse il periodo di quarantena.

Insomma, una situazione contorta senza verità né certezze assolute.

L'argentino, peraltro, non è l'unico calciatore ad avere lasciato , dato che nelle scorse ore anche Pjanic e Khedira hanno abbandonato l' per avvicinarsi alle rispettive famiglie.