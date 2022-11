La Francia si gode Theo Hernandez: due assist in altrettante partite

L'infortunio del fratello Lucas ha spianato la strada a Theo Hernandez: assist sia contro l'Australia che la Danimarca per il milanista.

"Mors tua vita mea" dicevano gli antichi, per riferirsi ai vantaggi ottenuti sfruttando le disgrazie di un'altra persona: naturalmente Theo Hernandez non ha pronunciato questa frase nei confronti del fratello Lucas, ma il senso appare lampante.

Vittima della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro in occasione dell'azione del goal dell'Australia contro la Francia, il difensore del Bayern Monaco ha dovuto alzare bandiera bianca: per lui, oltre ai Mondiali, ad essere già finita è anche la stagione 2022/2023.

A prendere il suo posto sull'out mancino è stato proprio Theo Hernandez, decisivo dopo un quarto d'ora con l'assist per il momentaneo 1-1 di Rabiot: ebbene, a quattro giorni di distanza, questa circostanza si è verificata di nuovo.

Altro passaggio decisivo, stavolta per Mbappé nell'azione dell'1-0 sulla Danimarca, poi sconfitta per 2-1: una trama che ha ricordato quelle a cui il classe 1997 ci ha abituati con la maglia del Milan, con Rafael Leão al posto dell'attaccante del PSG.

Una catena sinistra che sta facendo le fortune della Francia, già qualificata agli ottavi con un turno d'anticipo e in attesa di scoprire soltanto quale sarà la posizione finale nel girone (per blindare il primo posto basterà pareggiare contro la Tunisia all'ultima partita).

Numeri sensazionali con 'Les Bleus' per Theo Hernandez, giunto al sesto assist in nove gare totali disputate agli ordini di Deschamps, 'aiutato' dal grave infortunio occorso a Lucas: senza quel 'dettaglio', probabilmente a far compagnia al terzino del Milan sarebbe stata la panchina e non avremmo potuto ammirare le sue scorribande sulla fascia.