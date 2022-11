Lucas Hernandez ko in Francia-Australia: infortunio al ginocchio

Il laterale della Francia è finito ko nei primi minuti di Francia-Australia: infortunio al ginocchio, è stato sostituito dal fratello Theo.

Avvio da incubo per la Francia nel match contro l'Australia. Nello sviluppo dell'azione che ha portato al goal lampo di Goodwin, Lucas Hernandez è finito a terra toccandosi vistosamente il ginocchio in seguito ad un movimento innaturale.

Uscito dal campo visibilmente dolorante e scortato dai sanitari della Nazionale francese, il laterale del Bayern è stato sostituito dal fratello Theo, chiamato subito in causa al 13'.

Peggio di così proprio non poteva cominciare l'avventura in Qatar dei campioni del Mondo in carica che, dopo aver perso Benzema, sono costretti a fare i conti con un'altra pesante defezione nello scacchiere titolare.

In attesa di conoscere l'entità del problema che ha stoppato la gara del laterale classe 1996, toccherà proprio a Theo appropriarsi dei gradi di titolare sulla corsia mancina, suo binario di competenza con la maglia del Milan.

Un impatto decisamente di spessore quello dell'esterno rossonero che al 27' ha pennellato un cross al bacio per il colpo di testa di Rabiot, autore dell'1-1.