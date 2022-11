La Francia deve fare a meno di Nkunku: infortunio in allenamento, salta i Mondiali

Deschamps non potrà contare su Nkunku per i Mondiali qatarioti: l'attaccante francese si è fatto male al ginocchio sinistro nell'ultimo allenamento.

Brutta notizia per Didier Deschamps e tutti i tifosi della Francia a pochi giorni dal via dei Mondiali: in Qatar non potrà essere presente Christopher Nkunku, vittima di un infortunio rimediato nell'ultima seduta di allenamento sostenuta dai campioni in carica.

Blessé à l’entraînement, Christopher Nkunku doit renoncer à participer à la Coupe du Monde. L’ensemble du groupe partage la tristesse de Christopher et lui souhaite un prompt rétablissement 💙 @c_nk97 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/wHt8zXTGpO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 15, 2022

"Infortunatosi in allenamento, Christopher Nkunku deve rinunciare a partecipare ai Mondiali. L'intero gruppo condivide la tristezza di Christopher e gli augura una pronta guarigione".

In un secondo tweet, l'account della nazionale transalpina ha specificato la natura del problema occorso all'attaccante del Lipsia: trattasi di una distorsione al ginocchio sinistro.

.@c_nk97 avait quitté la séance d’entraînement avant son terme, touché au genou gauche. Les examens radiologiques passés dans la soirée ont malheureusement révélé qu’il s’agissait d’une entorse... https://t.co/fiddGgBorK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 15, 2022

"Nkunku aveva lasciato l'allenamento prima della fine, infortunato al ginocchio sinistro. Gli esami radiologici effettuati in serata hanno purtroppo rivelato che si trattava di una distorsione".

Nulla da fare dunque per Nkunku, che ha esordito con la Francia nell'amichevole dello scorso 25 marzo contro la Costa d'Avorio: nelle prossime ore, presumibilmente, verrà comunicato il nome del sostituto che prenderà parte alla spedizione con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato nel 2018 in Russia.

Il nome forte in tal senso è Randal Kolo Muani, punta in forza all'Eintracht che, finora, conta appena due apparizioni da subentrato con la Francia nelle gare di settembre in Nations League al cospetto di Austria e Danimarca.