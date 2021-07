L'esterno mancino, reduce dalla sua prima stagione in Serie A con la maglia bianconera, può diventare il vice di Gosens in nerazzurro.

Gianluca Frabotta e la Juventus potrebbero dirsi prestoufficialmente addio. Dopo un solo anno nella prima squadra bianconera, l'esterno ex Bologna potrebbe lasciare Torino e intraprendere una nuova avventura.

Sembra essere l'Atalanta la prossima destinazione del classe 1999, lanciato da Maurizio Sarri prima e Andrea Pirlo poi. L'ipotesi è che Frabotta possa volare a Bergamo con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Il Nazionale Under 21 ovrebbe con tutta probabilità il ruolo di alternativa a Robin Gosens sulla fascia sinistra e rappresenta un'opzione in più per Gasperini sulle fasce, dove già ci sono Hateboer, Maehle e appunto il tedesco.

18 le presenze del terzino sinistro classe 1999 con i bianconeri, con un goal segnato in Coppa Italia. Potrebbe essere l'unico di un'avventura che va verso il capolinea dopo due anni.