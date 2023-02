Foti fermato per un mese: pesante squalifica per il vice di Mourinho

Il Giudice Sportivo ha deciso di fermare il vice allenatore della Roma. A suo carico offese all’arbitro, minacce ad un dirigente e frasi blasfeme.

Il Giudice Sportivo ha deciso di infliggere una pesante squalifica al vice allenatore della Roma, Salvatore Foti.

Una decisione presa a seguito del comportamento tenuto in occasione della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia, che poi si è chiusa con la clamorosa eliminazione dei giallorossi per mano della Cremonese.

Ebbene Foti, che è stato anche espulso al 78’ per proteste, è stato fermato fino al 28 febbraio (’Squalifica a tutto il 28 febbraio 2023’).

Le motivazioni di tale decisione sono racchiuse nel comunicato emesso dal Giudice Sportivo.

“Perché, al 33° del secondo tempo, alzatosi dalla propria panchina, rivolgeva agli Ufficiali di gara, urlando, ripetute espressioni offensive; per avere inoltre, come rilevato dai rappresentanti della Procura federale, rivolto, al 29° del primo tempo, dopo la segnatura della rete della Cremonese, frasi minacciose verso un dirigente della squadra avversaria; per avere inoltre proferito, al 34° del secondo tempo, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, ripetute espressioni blasfeme allontanandosi dal recinto di giuoco; per avere, infine, dopo il termine della gara, posizionatosi davanti allo spogliatoio del Direttore di gara, rivolto al medesimo ulteriori espressioni offensive con tono minaccioso”.

Foti dunque non solo ha offeso il direttore di gara durante e dopo la partita, ma ha anche rivolto frasi minacciose ad un dirigente della Cremonese e pronunciato frasi blasfeme.

Squalifica inoltre, ma fino al 9 febbraio, anche per il preparatore atletico della Roma, Stefano Rapetti, che come Foti era stato espulso durante il match.

“Perché, al 29° del primo tempo, a gioco fermo, si alzava dalla propria panchina e, raggiunto un assistente lungo la linea laterale, contestava l’operato degli Ufficiali di gara”.