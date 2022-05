Probabili formazioni Villarreal-Liverpool: Gerard Moreno stringe i denti, out Firmino

Il Villarreal per una clamorosa remuntada, il Liverpool per legittimare il risultato dell'andata e andare avanti: questi sono solo alcuni dei temi della prima semifinale di ritorno di Champions League, che va in scena stasera.

La formazione di Emery nel weekend ha perso 2-1 contro l'Alaves in Liga: sotto di due goal, non è bastato il tentativo di rimonta aperto e chiuso dal goal di Chukwueze. In Europa però è un'altra musica: chiedere a Juventus e Bayern Monaco.

La squadra di Klopp, invece, ha regolato il Newcastle con Naby Keita, continuando la corsa al Manchester City ai vertici della Premier League. Arriva al match dopo aver eliminato Inter e Benfica e punta a tornare in finale a tre anni di distanza dall'ultima volta.

Villarreal con il solito 4-4-2 e il dubbio in attacco: Gerard Moreno dovrebbe farcela, con Chukwueze che andrà in panchina e sarà il primo cambio. In difesa Foyth, Albiol, Pau Torres ed Estupinan. In mediana Coquelin, Capoue, Parejo e Lo Celso.

Liverpool con la difesa confermata, Henderson, Fabinho e Thiago in mediana. Fuori Firmino per un problema alla mano, al centro dell'attacco va Mané con Salah e Diaz ai lati.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL-LIVERPOOL

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Lo Celso, Capoue, Parejo, Coquelin; Gerard Moreno, Danjuma. All. Unai Emery

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Diaz. All. Klopp