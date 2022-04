Liverpool a un passo dalla finale di Champions League, Villarreal a caccia dell'ennesima impresa dopo aver già eliminato in sequenza altri due avversari potenzialmente favoriti come Juventus e Bayern. Ma questa volta serve un vero e proprio miracolo agli uomini di Unai Emery, usciti sconfitti dalla gara d'andata.

Mercoledì 27 aprile il Liverpool si è infatti imposto per 2-0 ad Anfield, andando a segno per due volte in pochi minuti all'inizio della ripresa: prima i Reds hanno trovato il vantaggio grazie ad un'autorete di Estupiñan, quindi anche il raddoppio grazie a Mané.

Con questo risultato, il Liverpool può permettersi di perdere fino a un goal di scarto all'Estadio de la Ceramica. Il Villarreal deve invece vincere con almeno tre reti di scarto per approdare alla finale, mentre con un successo spagnolo con due reti di scarto (2-0, 3-1 e così via) la doppia sfida proseguirebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

La vincente della semifinale tra Villarreal e Liverpool affronterà nella finale di Parigi la vincente dell'altra semifinale tra Manchester City e Real Madrid: la gara d'andata, giocata all'Etihad, ha visto gli inglesi imporsi con un pirotecnico 4-3.

QUANDO SI GIOCA VILLARREAL-LIVERPOOL

La gara di ritorno tra Villarreal e Liverpool, valida per le semifinali di Champions League, è in programma all'Estadio de la Ceramica di Vila Real nella serata di martedì 3 maggio 2022. Il calcio d'inizio della sfida sarà alle ore 21.00.

DOVE VEDERE VILLARREAL-LIVERPOOL IN TV E STREAMING

Villarreal-Liverpool di Champions League sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Mediaset, e più precisamente su Canale 5.

L'alternativa per gli abbonati a Sky sono i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e il numero 251 del satellite.

Per quanto riguarda la diretta streaming, Villarreal-Liverpool sarà visibile sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity, ma anche su SkyGo per gli abbonati a Sky e infine su NOW, dove è possibile assistere al meglio della programmazione satellitare.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Mediaset e Sky non hanno ancora annunciato i rispettivi telecronisti e le rispettive seconde voci della sfida tra Villarreal e Liverpool.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL-LIVERPOOL

Il Villarreal spera di recuperare sia Yeremi Pino che Gerard Moreno, entrambi assenti per infortunio dall'andata giocata a Liverpool: il secondo, nel caso sia effettivamente abile e arruolabile, prenderebbe il posto di Chukwueze accanto a Danjuma. Sulla sinistra uno tra Estupiñan e Pedraza.

Liverpool con il consueto 4-3-3 e Mané che dovrebbe essere confermato nella posizione di punta, con Luis Diaz largo. Tutto confermato rispetto all'andata, con Konaté accanto a van Dijk in difesa e il trio di centrocampo Henderson-Fabinho-Thiago Alcantara.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Yeremi Pino, Capoue, Parejo, Lo Celso; Gerard Moreno, Danjuma. All. Unai Emery

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Diaz. All. Klopp