Formazioni Udinese-Juventus: Dybala titolare

L'Udinese senza grossi assilli di classifica con Scuffet e Okaka dall'inizio. La Juve con Dybala e Ronaldo per difendere il quarto posto.

Nella sfida tra bianconeri sono quelli allenati da Andrea Pirlo ad avere molto più da perdere. La Juventus, impegnata nella bagarre in zona Champions, sbarca alla Dacia Arena con l'imperativo categorico dei tre punti.

In un momento di massima pressione, per il tecnico bresciano non c'è spazio anche per le buone notizie: non ci sarà infatti ritorno di Federico Chiesa . L'esterno classe 1997, infortunatosi in quel di Bergamo contro l'Atalanta non è ancora tornato ufficialmente a disposizione. Dentro Bernardeschi, sul binario opposto ci sarà Cuadrado, mentre la mediana sarà composta da Bentancur e McKennie.

In avanti ci sarà Dybala dal 1' insieme a Cristiano Ronaldo, Morata in panchina non al meglio. In difesa si torna alla linea a quattro con Danilo e Alex Sandro terzini, De Ligt e Bonucci centrali. Tra i pali ci sarà Szczesny.

Di fronte ci sarà l' Udinese di Luca Gotti . I friulani viaggiano a distanza di sicurezza sulle zone paludosi di bassa classifica. Il + 8 sul terzultimo posto è un investimento che lascia tutto sommato sereni con sole cinque giornate al termine del torneo.

Per l'incrocio con la Juve, l'ex vice di Sarri al Chelsea dovrebbe optare per il 3-5-1-1: Scuffet in porta al posto dell'infortunato Musso, pacchetto difensivo a tre con Rodrigo Becao, Nuyitinck e Bonifazi.

A centrocampo fasce affidate a Molina e Stryger Larsen, mentre in mezzo ci saranno De Paul - tra i più attesi - Walace e Arslan. Il riferimento avanzato sarà Okaka, alle sue spalle libertà d'azione all'ex Pereyra.

UDINESE (3-5-1-1): Scuffet; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.