Il momento della verità è arrivato. La Roma affronta il Feyenoord in finale di Conference League. All'Arena Kombetare di Tirana, Mourinho potrà contare su tutti gli effettivi a disposizione. Compreso Mkhitaryan, che ha recuperato dal problema muscolare.

L'armeno manca dal 28 aprile ma stringerà i denti e partirà in campo dal primo minuto, come spesso fatto in questa stagione sulla linea dei centrocampisti. Suo compagno di reparto sarà Cristante. In porta Rui Patricio, schermato dalla linea a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. Karsdorp e Zalewski gli esterni, con Zaniolo e Pellegrini alle spalle di Abraham unica punta.

Anche Slot non deve fare i conti con le assenze. Il tecnico del Feyenoord sorride perché ha recuperato Bijlow tra i pali. Davanti all'estremo difensore ci saranno Feertruida, Trauner, Senesi e Malacia. In mezzo al campo pericolo numero uno e Kokcu, che agirà insieme a Aursnes. Til trequartista Nelson e Sinisterra a sostegno di Dessers.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-FEYENOORD

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

FEYENOORD (4-2-3-1): Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kokcu, Aursnes; Til; Nelsom, Til, Sinisterra; Dessers. All. Slot