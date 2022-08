Al via la Serie A 2022/2023, il Milan Campione d'Italia affronta l'Udinese: rossoneri con Leao, nei bianconeri c'è Deulofeu.

Finalmente, la Serie A. Al via quest'oggi l'edizione 2022/2023, con il Milan di Pioli, Campione d'Italia, subito in campo. Alle 18:30, infatti, i rossoneri inaugureranno il nuovo campionato sfidando l'Udinese, in contemporanea con l'altra sfida che aprirà il torneo, Sampdoria contro l'Atalanta.

Il Milan proverà a ripartire con una vittoria, per confermarsi a giugno sul tetto d'Italia. Dall'altra parte la nuova Udinese di Sottil, desiderosa di andare oltre la salvezza e provare a puntare ad un piazzamento europeo dopo anni di sali e scendi.

Nel Milan confermato l'undici della passata stagione, senza novità dal primo minuto: inizierà in panchina infatti De Ketelaere, così come Adli e Origi. Fuori Tonali, non al meglio, oltre a Zlatan Ibrahimovic, lontano dalla forma migliore e in campo solamente nei prossimi mesi. Giroud recupera ma potrebbe entrare solo a partita in corso.

Pioli schiera Rebic come prima punta, supportato da Leao, Brahm Diaz e Messias. In mezzo ci sono Bennacer e Krunic, con Maignan in porta e la retroguardia a quattro composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. Panchina per Rebic.

Dall'altra parte Sottil non può contare su Beto e Arslan, sostituiti da Success e Makengo, che farà coppia con l'intoccabile Deulofeu. Udogie e Soppy esterni, in mezzo Pereyra e Walace. Becao recuperato, titolare insieme a Perez e Nuyntick davanti a Silvestri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becão, Perez, Nuytinck; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success.