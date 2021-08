Probabili formazioni Leicester-Manchester City: in palio il Community Shield

Leicester e Manchester City si sfidano per il Community Shield: Vardy guida le Foxes, Citizens con tante assenze.

Dopo la delusione per l'Europeo, in Inghilterra si ricomincia a respirare il profumo del grande calcio. Il primo appuntamento è il Community Shield, con il Leicester (trionfatore nell'ultima FA Cup) che affronta il Manchester City (campione in carica in Premier League).

Entrambe le squadre hanno già scritto il proprio nome nell'albo d'oro della competizione. Il Leicester ha trionfato una sola volta nel 1971, battendo per 1-0 il Liverpool. Sono 6 invece i trionfi del Manchester City: 3 nella recente e fruttuosa epoca degli sceicchi (2012, 2018 e 2019) e tre conquistati nel corso del '900 (1937, 1968 e 1972).

Le Foxes nella scorsa stagione si sono rese protagoniste di un'impresa storica, vincendo la prima FA Cup della loro storia. Di Tielemans il goal decisivo in finale contro il Chelsea, dopo aver eliminato nei turni precedenti Stoke City, Brentford, Brighton, Manchester United e Southampton.

Dopo un'annata in cui ha ceduto la corona di re d'Inghilterra al Liverpool, il Manchester City è tornato a comandare in Premier League. Una stagione partita con qualche titubanza per la squadra di Guardiola, cresciuta sempre di più con il passare delle settimane e capace di rimanere intesta al campionato ininterrottamente per tutto il girone di ritorno.

Brendan Rodgers schiera i suoi con il 4-3-3, con la saracinesca Schmeichel tra i pali. Ndidi e Soyuncu saranno i due centrali difensivi, in una retroguardia completata da Pereira e Bertand che invece agiranno sulle fasce.

Il centrocampo sarà il consueto mix tra qualità e dinamismo, con Tielemans e l'ex sampdoriano Praet. Esordio nel Leicester per Boubakary Soumaré, prelevato nei giorni scorsi dal Lille. L'attacco sarà ovviamente guidato da Jamie Verdy, autore di 9 goal in carriera al Manchester City. Insieme al bomber delle Foxes, giocheranno Perez e Barnes.

Pep Guardiola arriva a questo importante appuntamento con diverse assenze importanti, tra infortuni e giocatori che ancora devono rientrare dopo gli impegni estivi con le rispettive nazionali. Tra questi Stones, De Bruyne, Gabriel Jesus e Ederson. Dovrebbe invece esordire Jack Grealish, arrivato dall'Aston Villa per l'astronomica cifra di 100 milioni di sterline.

Il 4-3-3 del City dovrebbe prevedere Cancelo, Dias, Ake e Mendy come linea difensiva davanti a Steffen. Fernandinho dirigerà la mediana, con Gündogan e Zinchenko ai suoi lati. In avanti spazio al giovane Sam Edozie (sorpresa assoluta del precampionato), Mahrez e Silva.

LEICESTER-MANCHESTER CITY, LE PROBABILI FORMAZIONI

LEICESTER (4-3-3): Schmeichel; Pereira, Ndidi, Soyuncu, Bertrand; Tielemans, Soumare, Praet; Perez, Vardy, Barnes. All. Rodgers

MANCHESTER CITY (4-3-3): Steffen; Cancelo, Dias, Ake, Mendy; Gündogan, Fernandinho, Zinchenko; Mahrez, Edozie, Silva. All. Guardiola