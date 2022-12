Inghilterra e Francia si giocano un posto nella semifinale dei Mondiali: sfida tra bomber con Kane che sogna lo sgambetto a Mbappé.

Avrebbe potuto tranquillamente essere una finale annunciata, invece Inghilterra e Francia sono giunte a giocarsi un posto tra le prime quattro nazionali del mondo e una delle due dovrà dire in anticipo al sogno di una vittoria finale.

Entrambe hanno chiuso i rispettivi gironi iniziali al primo posto: i 'Tre Leoni' hanno totalizzato 7 punti, mentre i campioni del mondo in carica si sono fermati a quota 6, battuti dalla Tunisia nell'ultimo ininfluente match, affrontato da Deschamps con molte riserve.

Ottavi senza storia: Kane e compagni hanno asfaltato il Senegal con un perentorio 3-0, i 'Bleus' hanno invece superato la Polonia per 3-1 grazie ad un monumentale Mbappé, arrivato a cinque reti nella competizione e voglioso di scrivere altri record.

Southgate ritrova Sterling, rientrato in Qatar dopo aver lasciato il ritiro per problemi familiari: l'attaccante del Chelsea è però destinato alla panchina, con Foden sull'out mancino nel tridente completato da Saka a destra e dall'onnipresente Kane al centro. Intoccabile anche Bellingham in veste di mezzala, Stones-Maguire la coppia di centrali difensivi davanti alla porta di Pickford.

Nessun dubbio di formazione per Deschamps, a caccia della semifinale con il miglior undici schierabile: Dembélé, Griezmann e Mbappé a sostegno di Giroud, da poco diventato il miglior marcatore di sempre dei 'Galletti. Rabiot in tandem con Tchouameni, Varane guida la difesa a protezione di Lloris.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson, Bellingham; Saka, Kane, Foden.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.