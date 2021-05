Probabili formazioni Genoa-Sassuolo: gioca Pandev, out Boga

Il Genoa sfida il Sassuolo per provare ad archiviare la pratica salvezza. Scamacca in coppia con Pandev, Caputo recuperato ma in panchina.

Vincere per chiudere in maniera quasi definitiva i giochi per la salvezza. È questo l'imperativo del Genoa, che affronta un Sassuolo posizionato ormai da tempo nella parte medio-alta della classifica e con l'unica ambizione di qualificarsi alla neonata Conference League.

36 sono i punti del Genoa, che ha intenzione di approfittare anche dello scontro diretto tra Benevento e Cagliari per archiviare la pratica. Con un successo, gli uomini di Ballardini sarebbero quasi certi di rimanere in Serie A anche nella prossima stagione.

Per quanto riguarda le probabili formazioni che scenderanno in campo al Ferraris, il Genoa dovrebbe puntare sulla coppia d'attacco Pandev-Scamacca. Destro e Shomurodov si accomoderanno invece in panchina. Assenti per infortunio sia Biraschi che Criscito: in difesa giocherà Goldaniga, sulla destra invece Ghiglione, con Zappacosta sull'out sinistro.

Sassuolo con il consueto 4-2-3-1 e il pesante forfait di Boga, nemmeno convocato. C'è invece Caputo, che però partirà dalla panchina e farà spazio a Raspadori. Coppia centrale di difesa formata da Chiriches e Ferrari, considerata anche l'assenza per squalifica di Marlon. In mezzo al campo Locatelli con Obiang.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Pandev, Scamacca.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Raspadori.