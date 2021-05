Genoa-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa ospita il Sassuolo nel lunch match della 35ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GENOA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Sassuolo

Genoa-Sassuolo Data: 9 maggio 2021

9 maggio 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN e DAZN1

e DAZN1 Streaming: DAZN

Il Genoa di Davide Ballardini ospita al Ferraris il Sassuolo di Roberto De Zerbi nel lunch match della 35ª giornata di Serie A . Il Grifone insegue la salvezza matematica, e attualmente è 13° in classifica con 36 punti, frutto di 8 vittorie, 12 pareggi e 14 sconfitte, con 5 lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto, gli emiliani hanno messo nel mirino la Roma, attualmente 7ª, e occupano l'8ª posizione a quota 53, con un cammino di 14 successi, 11 pareggi e 9 k.o.

I liguri comandano nelle statistiche nei 7 precedenti disputati in casa in Serie A: il bilancio è infatti di 4 vittorie, 2 pareggi e una sola affermazione dei neroverdi, risalente al 5 febbraio 2017 (0-1 con goal vittoria di Lorenzo Pellegrini per la squadra allora guidata da Eusebio Di Francesco).

Il Genoa è imbattuto da 11 gare interne (4 vittorie e 7 pareggi) ed è dal febbraio 2009 che non registra una striscia più lunga di imbattibilità fra le mura amiche: in quella stagione la squadra di Gasperini si fermò a 12 partite. L'attaccante rossoblù Gianluca Scamacca è il grande ex del confronto, essendo il suo cartellino di proprietà degli emiliani, con cui ha anche debuttato in Serie A nel 2017/18.

Il Grifone viene da 2 sconfitte, fra cui la più recente contro la Lazio, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 giornate, il Sassuolo ha rimediato 3 vittorie e un pareggio nelle precedenti 4 gare disputate.

Mattia Destro, autore di 11 goal in questo torneo e di 3 reti in carriera al Sassuolo, è il miglior marcatore dei rossoblù: era dai tempi di Leonardo Pavoletti (14 goal nel 2015/16) che un giocatore italiano non faceva meglio con i liguri. Fra i neroverdi spiccano invece i 15 goal di Domenico Berardi, ad un solo centro dal suo record personale in Serie A (16 nel 2013/14). In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO GENOA-SASSUOLO

Genoa-Sassuolo si disputerà la mattina di domenica 9 maggio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia e sarà la 16ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 12.30.

Il lunch match della 35ª giornata di Serie A, Genoa-Sassuolo, sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La gara sarà sarà inoltre disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Mancini, che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

I clienti DAZN potranno seguire Genoa-Sassuolo in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Ballardini si affiderà al tandem offensivo composto da Destro e Scamacca, con quest'ultimo favorito su Shomurodov per partire dal 1'. In mezzo al campo Strootman e Zajc giostreranno ai lati del playmaker Badelj, con Ghiglione preferito a Czyborra per presidiare la fascia destra e Zappacosta a sinistra. La linea difensiva davanti a Perin vedrà Radovanovic al centro di uno schieramento a tre con Goldaniga e Masiello. Ai box per infortunio Biraschi, Criscito e Luca Pellegrini.

De Zerbi dovrà rinunciare allo squalificato Marlon in difesa, mentre in infermeria resta soltanto il lungodegente Romagna. Fra i pali agirà Consigli, mentre Chiriches e Gian Marco Ferrari formeranno la coppia centrale difensiva, con Muldur terzino destro e Kyriakopoulos favorito su Rogerio come esterno basso di sinistra. In mediana sarà Obiang ad affiancare Locatelli. Davanti il ruolo di centravanti sarà ricoperto dal giovane Raspadori, con Berardi, Djuricic e Boga a sostegno sulla trequarti.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Scamacca.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.