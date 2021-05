Probabili formazioni Fiorentina-Lazio: Vlahovic sfida Immobile

Fiorentina non ancora matematicamente salva, Lazio con il sogno della Champions League: sfida tra grandi bomber, Vlahovic contro Immobile.

35esimo turno di Serie A che mette di fronte Lazio e Fiorentina. Obiettivi opposti per le due squadre, con i biancocelesti impegnati nella lotta per la Champions League ed i viola in quella per non retrocedere.

La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia vinto più partite (55) che segnato più goal (198) nella sua storia in Serie A, completano 42 pareggi e 46 successi viola.

La Lazio ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro la Fiorentina in Serie A (1N), segnando 12 goal nel periodo, esattamente due di media a match.

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sette gare interne contro la Lazio in campionato (1N, 5P), dopo che aveva registrato quattro successi nelle sette precedenti (1N, 2P).

La squadra di Iachini sarà ancora schierata con il 3-5-2, con la coppia Ribery-Vlahovic in attacco. Biraghi e Venuti a tutta fascia, con Pulgar a giostrare la regia del centrocampo. Caceres torna dei tre di difesa.

Simone Inzaghi non cambia l'assetto ed i giocatori che tanto stanno facendo bene in queste settimane. Correa e Immobile a guidare il reparto offensivo, Lulic e Lazzari a tutta fascia, mentre gli interni saranno come sempre Luis Alberto e Milinkovic-Savic. In difesa Marusic e Radu.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.