Fiorentina-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina riceve la Lazio alla 35ª giornata di Serie A: tutto sulla partita di Firenze, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

FIORENTINA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Lazio

Fiorentina-Lazio Data: 8 maggio 2021

8 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN e DAZN1 (numero 209 del satellite)

Streaming: DAZN

L'ultimo dei quattro anticipi della 35ª giornata di Serie A mette di fronte Fiorentina e Lazio, due squadre in posizioni di classifica molto diverse e ancora in corsa per i rispettivi obiettivi: la salvezza per i viola e la zona Champions per i biancocelesti.

I toscani sono reduci da due pareggi consecutivi, conquistati contro Juventus e Bologna. Particolarmente scoppiettante quello contro i rossoblù, con l'argentino Palacio che ha risposto con una tripletta alla doppietta di Vlahovic e al goal di Bonaventura.

Non sono mancate le emozioni neanche nell'ultima sfida della Lazio, finita con un successo per 4-3 sul Genoa. 3 punti che certificano l'ottimo stato di forma della squadra di Inzaghi, a 5 lunghezze dal quarto posto e con ancora una partita recuperare.

Il match giocato nel girone d'andata se l'è aggiudicato la Lazio per 2-1. Decisivi i goal di Immobile e Caicedo, mentre a nulla è valsa la rete nel finale di Vlahovic.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Fiorentina-Lazio : dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO FIORENTINA-LAZIO

La partita che vedrà opposte Fiorentina e Lazio è in programma sabato 8 maggio 2021. L'incontro si terrà allo stadio Artemio Franchi di Firenze, mentre il fischio d'inizio è previsto per le ore 20.45.

Fiorentina-Lazio verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN: piattaforma fruibile tramite le moderne smart tv compatibili con la app, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o tramite dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Un'altra opzione per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, nel caso in cui volessero guardare il confronto tra i viola e i biancocelesti, è rappresentata dal canale satellitare DAZN1 (numero 209). Coloro che sono utenti DAZN e abbonati a Sky potranno anche seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Oltre alla visione su smart tv o televisori collegati ai dispositivi citati in precedenza, DAZN è una piattaforma che propone eventi live in diretta streaming anche su dispositivi mobili come pc smartphone e tablet. Un'altra possibilità per godersi una partita molto importante in chiave salvezza e zona Champions.

IN DIRETTA SU GOAL

Naturalmente anche qui su Goal verrà raccontato la sfida tra Fiorentina e Lazio, attraverso la consueta diretta testuale del sito. Un racconto che non vi farà perdere nulla del match, dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale.

Nel classico 3-5-2 di Iachini dovrebbe essere confermato dal primo minuto Bonaventura, in una mediana completata da Amrabat e Pulgar e con Venuti e Biraghi esterni. In difesa, reparto che dovrà fare a meno dello squalificato Igor, spazio al trio composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres davanti a Dragowski. In avanti ci saranno Vlahovic e Ribery, con il francese che ha recuperato dalla botta rimediata contro il Bologna.

Rientro importante per Inzaghi, che torna contare su Acerbi di rientro dalla squalifica. Il centrale azzurro dirigerà una difesa a tre, che prevede Marusic e Radu come "braccetti" e che ha il colpito di fare arrivare meno tiri possibili dalle parti di Reina. Fasce presidiate da Lazzari e Lulic. Confermatissimi Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto, così come la coppia d'attacco formata da Immobile e Correa.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.