Formazioni Fiorentina-Genoa: fiducia a Vlahovic in attacco

Il serbo sarà il riferimento del 4-3-3 di Prandelli, alla ricerca della prima vittoria sulla panchina viola. Genoa col 3-5-2 e Masiello esterno.

In attesa del recupero di Udinese-Atalanta, la decima giornata di si chiude al Franchi, dove la ospita il in una classica del calcio italiano diventata ormai un vero e proprio scontro salvezza.

I viola hanno vissuto un inizio di stagione particolarmente complicato, tra esonero di Iachini e arrivo di Prandelli. La scossa però non è ancora arrivata. Il grifone, invece, guidato da Maran, va alla ricerca di continuità dopo aver trascorso settimane difficili a causa del focolaio di Covid-19.

Per la sfida di questa sera, la Viola si schiera con il 4-3-3. In attacco fiducia a Dusan Vlahovic, autore finora di un solo goal, ma ancora una volta titolare come riferimento. Con lui Callejon e Ribery, con Castrovilli qualche metro dietro. Bonaventura dalla panchina.

In mediana Pulgar insieme ad Amrabat, con Borja Valero che si accomoda inizialmente in panchina. In difesa Caceres la spunta su Lirola. Completano la linea davanti a Dragowski i due centrali Milenkovic e German Pezzella, con Biraghi a sinistra.

Il Genoa deve ancora fare i conti con diverse assenze: out Perin tra i pali, Zappacosta, Biraschi e Criscito in difesa, Behrami, Cassata e Melegoni a centrocampo, Parigini in attacco. Per la trasferta del Franchi, Maran vara il 3-5-2, con Masiello nell'inedito ruolo di esterno di centrocampo.

Davanti a Marchetti, che recupera, è convocato e giocherà, linea a tre con Goldaniga, Zapata e Bani. Shomurodov a supporto di Scamacca in avanti. Rovella recupera.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Ribery. All. Prandelli.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, C. Zapata, Bani; Masiello, Lerager, Radovanovic, Sturaro, Lu. Pellegrini; Shomurodov, Scamacca. All. Maran.