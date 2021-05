Probabili formazioni Benevento-Cagliari: conferma per Pavoletti

Il Benevento sfida il Cagliari nello spareggio salvezza: in campo Lapadula da una parte e Nainggolan dall'altra.

è quasi un playout. La gara più importante di tutte, probabilmente decisiva per la permanenza in Serie A: i campani, terzultimi con 31 punti, ospitano i sardi, quartultimi con una sola lunghezza in più. Entrambe voglioo sfruttare la sconfitta dello Spezia, quintultimo a 34.

Inzaghi recupera Iago Falque, che partirà comunque dalla panchina. Ancora out Sau, Foulon e Moncini, non convocati. Nel 4-3-2-1 ad albdero di Natale sarà Lapadula la prima punta, supportato da Insigne e Caprari.

A centrocampo Ionita insieme ad Hetemaj e Schiattarella, con Montipò tra i pali. Retroguardia a quattro composta da Depaoli, Glik, Caldirola e Barba. Panchina per Gaich.

Semplici non può contare sui lungodegenti Rog e Sottil, oltre a Pereiro, non ancora negativizzatosi dal coronavirus: in avanti ci sarà Pavoletti con Joao Pedro, mentre Cerri e Simeone partiranno dalla panchina.

In porta come di consueto Cragno, difeso da Ceppitelli, Godin e Carboni. Interni di centrocampo Deiola, Marin e Nainggolan, con Lykogiannis e Nandez esterni del 3-5-2. Fuori Duncan alla pari di Rugani.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Nainggolan, Lykogiannis; João Pedro, Pavoletti.