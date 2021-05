Benevento-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Benevento sfida il Cagliari nello spareggio salvezza della 35ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

BENEVENTO-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Benevento-Cagliari

Benevento-Cagliari Data: 9 maggio 2021

9 maggio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport (canale 253 satellite)

Sky Sport (canale 253 satellite) Streaming: Sky Go e NOW

Il Benevento di Pippo Inzaghi e il Cagliari di Leonardo Semplici sono i due protagonisti dello spareggio salvezza della 35ª giornata di Serie A, che si consumerà sul terreno di gioco dello Stadio Vigorito. Le due squadre sono separate in classifica da una sola lunghezza e il risultato sarà decisivo per la permanenza nel massimo campionato delle due formazioni.

I sanniti sono terzultimi in classifica con 31 punti, frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte, mentre i sardi si trovano in quartultima posizione a quota 32, con un cammino di 8 vittorie, 8 pareggi e 18 sconfitte. Nella gara di andata furono i giallorossi a imporsi 2-1 alla Sardegna Arena con le reti di Sau e Tuia a ribaltare il vantaggio iniziale degli isolani firmato da João Pedro.

Nell'unico precedente disputato al Vigorito, e datato 18 marzo 2018, il Cagliari vinse 2-1 con una rimonta targata Pavoletti e Barelli. I campani vengono da 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate, i sardi invece hanno collezionato 3 vittorie e un pareggio nelle precedenti 4 gare giocate.

João Pedro è il miglior marcatore del Cagliari con 15 goal segnati, che lo rendono anche il brasiliano più prolifico nei 5 maggiori campionati europei per la stagione 2020/21, mentre Gianluca Lapadula, autore di 6 goal, è il bomber del Benevento. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-CAGLIARI

Benevento-Cagliari si disputerà il pomeriggio di domenica 9 maggio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. La partita, che sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1 e sarà la 4ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

Lo scontro salvezza Benevento-Cagliari sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Daniele Barone, che sarà affiancato da Fernando Orsi al commento tecnico.

I clienti Sky potranno vedere Benevento-Cagliari anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà precedentemente scaricare la app per sistemi Android e iOS.

Una seconda possibilità è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A a chi acquista il pacchetto Sport.

Goal consentirà ai suoi lettori di seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Pippo Inzaghi dovrà rinunciare anche per lo scontro salvezza con il Cagliari a diversi elementi, con Letizia, Sau, Tuia, Foulon e Moncini ancora indisponibili. Davanti sarà l'argentino Gaich, favorito su Caprari e Iago Falque, a far coppia con Lapadula. Sulla mediana Viola agirà da regista, con Hetemaj e Ionita (in vantaggio su Schiattarella) mezzali, mentre da quinti agiranno Depaoli a destra e Improta a sinistra. Fra i pali ci sarà Montipò, con Glik, Caldirola e Barba a comporre la difesa a tre.

Fra i rossoblù, che ritrovano il rumeno Marin dopo il turno di squalifica, è incerta la presenza di capitan Ceppitelli, uscito malconcio dalla sfida con il Napoli al San Paolo: se non dovesse farcela a recuperare sarà Rugani a completare la linea difensiva a tre con Godin e Carboni. In porta agirà Cragno, confermato dopo il rientro contro i partenopei. A centrocampo il ballottaggio principale riguarda chi fra Deiola e Duncan farà da schermo davanti alla difesa, mentre Marin e Nainggolan saranno le due mezzali, con Nandez riportato a destra e Lykogiannis a sinistra. Oltre ai lungodegenti Rog e Sottil, mancherà ancora Pereiro, positivo al Coronavirus.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Nainggolan, Lykogiannis; João Pedro, Pavoletti.