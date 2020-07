Fonseca annuncia: "Cristante può sostituire Smalling al centro della difesa"

Dopo tre sconfitte consecutive e l'aggancio del al quinto posto, la deve ripartire domani sera quando all'Olimpico arriverà il .

Paulo Fonseca però deve fare i conti con la pesantissima assenza di Smalling, che a sorpresa potrebbe essere sostituito da un centrocampista.

"Cristante potrebbe sostituirlo. Da centrale dà qualità all'impostazione dal basso. L'assenza di Smalling non sarà decisiva. Il sistema non dipende da un giocatore".

L'ex quindi è nettamente favorito su Fazio per completare il reparto insieme a Ibanez e Mancini.

Fonseca poi difende Kluiver e Cengiz Under, finiti nel mirino della critica dopo le ultime prestazioni estremamente deludenti.

"Non è giusto parlare di singoli in questo momento. Tutti dobbiamo fare meglio, ne abbiamo le capacità. Non è giusto fare confronti con la scorsa stagione. Abbiamo cambiato tanto e fatto bene tante cose, la mia preoccupazione è tornare a farle bene. Siamo all'inizio di un progetto, molti allenatori all'inizio non hanno vinto niente".