Fiorentina al bivio Twente, Italiano: “Affrontiamo un avversario temibilissimo”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, presenta la sfida di Conference League con il Twente: “Una partita importantissima”.

La stagione è iniziata da pochissimo, ma per la Fiorentina è già arrivato il momento del primo grande bivio della sua annata. La compagine gigliata infatti, giovedì sera affronterà il Twente nel match d’andata della finale playoff che mette in palio la qualificazione al tabellone principale della Conference League.

Per i viola, che non sono stati certamente fortunati con l’abbinamento, si tratta di una partita da non sbagliare, dopo l’esordio vittorioso in campionato contro la Cremonese.

Vincenzo Italiano ha presentato la sfida dell’Artemio Franchi in conferenza stampa.

“Per noi si tratta di una partita importantissima. Lo è per me che sono all’esordio europeo, ma anche per tutti coloro che in Europa non hanno mai giocato. Abbiamo faticato tanto nella scorsa stagione per arrivare fino a questo punto e quindi ci teniamo molto. Affronteremo una squadra forte che ha dimostrato tutto il suo valore anche nell’ultimo periodo. Serviranno massima attenzione e massima concentrazione, visto che è una sfida che si gioca in due partite”.

Per il tecnico gigliato si tratterà della prima gara europea.

“Veniamo da una stagione importante e quindi sono felice per questo esordio. Per me si tratta di un obiettivo che ho cercato di raggiungere per me e per questa piazza. Per tutti c’è una prima volta ed io sono orgoglioso per questo mio debutto. Proveremo a far bene”.

Il Twente è forse l’avversario più complicato che si poteva incrociare.

“E’ una squadra che non perde da molto tempo, è una delle più organizzate ed ha giocatori di qualità che giocano da tanto insieme. Sappiamo che il Twente è un avversario molto difficile da affrontare, ma comunque avremmo affrontato qualsiasi squadra con la stessa attenzioni perché per noi è troppo importanti. Sono temibilissimi. Abbiamo studiato e visto tante loro immagini, speriamo che il lavoro fatto porti i frutti sperati”.

Alla Fiorentina servirà massima attenzione.

“Dobbiamo essere più bravi rispetto allo scorso anno, bisognerà creare tanto e concedere poco. Non dovremo essere superficiali perché la sfida si gioca in 180’ e la cosa richiede massima attenzione. Non dovremo concedere occasioni evitabili, tutti dovremo tirare fuori un qualcosa in più”.

La Fiorentina potrà contare sull’apporto dei propri tifosi.

“Mi auguro che vengano in tanti allo stadio, loro ci danno un qualcosa in più. Abbiamo bisogno di loro e spero che ci diano una mano”.

Nelle scorse ore è spuntato il nome di Kocku per il centrocampo della Fiorentina.

“Lo conosco, è un giocatore forte ma è del Feyenoord. Conosciamo tutti i giocatori qualità e loro ne hanno diversi”.

In Europa non vale più la regola del goal in trasferta.

“Le partite possono essere più spettacolari, perché le squadre vanno maggiormente alla ricerca della vittoria. Prima si puntava a segnare in trasferta e poi a difendere il risultato. Ora non si può più speculare”.