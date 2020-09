Fiorentina-Torino, le formazioni ufficiali: Kouamè e Linetty titolari, fuori Pezzella

Nella Fiorentina c'è il nuovo arrivato Bonaventura, Biraghi sulla fascia. Dal 1' anche Ceccherini. Torino con Bremer e Berenguer, in avanti Zaza.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Ceccherini, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Duncan, Castrovilli; Chiesa, Kouamé, Ribery.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu, Izzo, Bremer, Nkoulou, Ansaldi; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti.

Parte il campionato di 2020/2021. Il nuovo campionato inizia a Firenze, dove la di Iachini affronta il nuovo di Giampaolo: in palio i primi punti della stagione, per due squadre decise a tornare nelle posizioni di testa dopo una stagione deludente.

Altre squadre

Iachini si affida a Kouamé e Chiesa insieme a Ribery, mentre il nuovo arrivato Bonaventura è regolarmente in campo come interno di centrocampo alla pari di Duncan e Castrovilli. Esterni Biraghi e Milenkovic, mentre Dragowski sarà in porta, difeso da Ceccherini e Caceres: un 4-3-3 per la Fiorentina, pronto a tramutarsi in 3-5-2 con Chiesa esterno di centrocampo alla pari di Biraghi. Fuori Pezzella e Vlahovic.

Giampaolo risponde con il 4-3-1-2, Zaza e Belotti le due punte davanti al trequartista Berenguer. A centrocampo spazio per Rincon e Meitè con il nuovo acquisto Linetty. Dal 1' anche Ansaldi, nella retroguardia composta da Nkoulou, Bremer e Izzo. Tra i pali c'è Sirigu.