Fiorentina-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Fiorentina e Torino si sfidano nella prima giornata di Serie A: le info sulle formazioni e dove vedere le partita in tv e streaming.

FIORENTINA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Data: 19 settembre 2020

• Orario: 18.00

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go, Now Tv

Il campionato italiano riparte da Firenze. Sarà infatti Fiorentina-Torino la partita che aprirà ufficialmente la 2020-2021, ovvero la 119ª edizione della massima serie. Le due compagini si affronteranno nel primo dei due anticipi in programma nel primo turno del torneo.

I gigliati, che in panchina saranno ancora guidati da Beppe Iachini, ripartiranno dopo il decimo posto ottenuto nella scorsa stagione, ma anche dai nuovi arrivati Amrabat (certamente assente alla ‘prima’ perché squalificato) e Bonaventura, oltre che da Biraghi che è tornato alla base dopo l’annata vissuta in prestito all’ .

Certamente più rinnovato il Toro che si presenta ai blocchi di partenza della nuova stagione. I granata ripartiranno dal nuovo allenatore Marco Giampaolo, ma anche da i colpi già messi a segno Vojvoda, Rodriguez e Linetty.

Quello che andrà in scena sarà il 143° confronto tra le due squadre in Serie A. Il bilancio attualmente è leggermente favorevole al Torino, in virtù delle 48 vittorie e fronte dei 48 pareggi e delle 46 sconfitte, ma i granata non vincono a Firenze in campionato dall’ottobre del 1976, quando fu Ciccio Graziani a realizzare la rete del definitivo 1-0.

Tutto su Fiorentina-Torino: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-TORINO

La sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A che vedrà protagoniste Fiorentina e Torino, si giocherà sabato 19 settembre allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Gara ovviamente a porte chiuse, il fischio è stato programmato alle ore 18,00.

Fiorentina-Torino sarà trasmessa in diretta e esclusiva da Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 del satellite).

La telecronaca dell’evento è stata affidata a Maurizio Compagnoni, mente il commento tecnico sarà di Luca Marchegiani.

Fiorentina-Torino sarà come di consueto visibile anche in . Gli abbonati di Sky, potranno seguirla attraverso dispositivi quali smartphone e tablet, o ancora pc e notebook, tramite la piattaforma Sky Go. Nel primo caso basterà utilizzare l’apposita app per i sistemi iOS ed Android, nel secondo sarà invece sufficiente collegarsi al sito ufficiale.

Un’altra opzione per seguire la sfida in streaming è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che mette a disposizione le partite di Serie A tramite uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Coloro che non avessero la possibilità di seguire Fiorentina-Torino in o in streaming, hanno un altro modo per non perdersi la sfida del Franchi: la diretta testuale proposta da Goal. Vi accompagneremo fino al calcio di avvio proponendovi tutte le ultime notizie e le novità di formazione, per poi raccontarvi minuto per minuto tutte le fasi salienti e gli eventi del match fino al triplice fischio finale.

Beppe Iachini dovrebbe ripartire dal 3-5-2. In difesa Pezzella non è al meglio, ma dovrebbe farcela e dovrebbe quindi prendersi una maglia da titolare tra Milenkovic e Caceres. A centrocampo, Chiesa potrebbe essere schierato da esterno a ‘tutta fascia’ a destra, a sinistra Biraghi è in dubbio a causa di un problema ad una caviglia. In caso di forfait è pronto Lirola. Bonaventura verso l’esordio dal 1’, Amrabat è invece squalificato: in regia ci sarà Duncan. In attacco dovrebbe esserci Kouamé al fianco di Ribery: panchina per Vlahovic.

Marco Giampaolo dovrebbe affidarsi ad un 4-3-1-2 nel quale il dubbio più importante è legato all’out di sinistra. Rodriguez non ce la fa ed Ansaldi e Vojvoda non sono al meglio, in caso di evenienza potrebbe toccare a Bremer. In attacco spazio alla coppia Belotti-Zaza, a loro supporto ci sarà Berenguer, favorito su Verdi.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Belotti, Zaza.