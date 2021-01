Serie A, 16ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

Si è aperto con il successo del Benevento sul campo del Cagliari, il 16° turno di Serie A. Alla Sardegna Arena sono stati Sau e Tuia a decidere.

CAGLIARI-BENEVENTO 1-2

Successo di platino per il . La compagine allenata da Filippo Inzaghi si è infatti imposta in rimonta sul campo del (alla nona partita senza vittoria), mettendo quindi in cascina tre punti importantissimi in ottica salvezza. Alla Sardegna Arena, padroni di casa in vantaggio con Joao Pedro sugli sviluppi di un’azione da corner. Al 42’ il pareggio ospite con Sau che, approfittando di un passaggio perfetto di Schiattarella non ha avuto problemi nel battere Cragno. Al 44’ a realizzare il goal del definitivo 1-2 è stato Tuia con un gran colpo di testa. Nel finale espulso Nandez per doppia ammonizione.

MARCATORI: 20’ Joao Pedro (C), 41’ Sau (B), 44’ Tuia (B)

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli (77’ Pisacane), Tripaldelli (68’ Simeone); Nandez, Marin, Caligara (46’ Sottil); Nainggolan (81’ Pereiro), Joao Pedro; Pavoletti. All. Di Francesco.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia (90’ Maggio), Glik, Barba; Hetemaj (89’ Dabo), Schiattarella, Ionita; R. Insigne (72’ Foulon), Sau (75’ Caprari); Lapadula (76’ Di Serio). All. F. Inzaghi.

AMMONITI: Caligara (C), Schiattarella (B), Nandez (C), Caprari (B), Improta (B), Sottil (C), Pisacane (C)

ESPULSI: Nandez (C)