Fiorentina-Juventus, riecco Sarri: venerdì conferenza allo Stadium

Maurizio Sarri a Firenze farà il suo debutto, in un impegno ufficiale, sulla panchina della Juventus: venerdì conferenza stampa allo 'Stadium'.

E' la di Maurizio Sarri. E, da domani, lo sarà ancor di più. L'ex tecnico del venerdì - alle 12.30 - incontrerà i giornalisti allo Stadium per presentare la terza giornata di campionato. Il tutto, come da tabella, senza grosse sorprese: toccherà a lui sedersi sulla panchina dell'Artemio Franchi, sabato (ore 15), in occasione della sfida contro la .

Insomma, debutto ufficiale in arrivo. Out contro e a causa della polmonite, il tecnico bianconero ha seguito sapientemente tutte le tappe finalizzate al recupero.

In settimana, inoltre, Sarri è tornato a seguire sul campo le sedute della sua squadra, aumentando quotidianamente il minutaggio. Reduce da sei punti nelle prime due uscite, la d'ora in avanti potrà contare sulla presenza del "Comandante".

Una buona notizia, indubbiamente, per continuare a sviluppare il processo di apprendimento del nuovo modus operandi sbarcato alla Continassa.