Fiorentina-Juventus, Ramsey convocato: prima volta per il gallese

Ramsey, dopo aver perfezionato la condizione atletica, strappa la prima convocazione con la Juventus: contro la Fiorentina andrà in panchina.

Sistemata la condizione atletica, Aaron Ramsey strappa la prima convocazione con la . Alla trasferta di Firenze, infatti, parteciperà anche il 28enne centrocampista gallese, arrivato in estate a parametro zero dall' .

Un'arma in più per Maurizio Sarri, un nuovo acquisto chiamato a innalzare il tasso qualitativo dell'organico bianconero. Rimasto alla Continassa nel pre-campionato per recuperare totalmente dall'ultimo infortunio rimediato in , il centrocampista bianconero viaggia spedito verso il debutto in gara ufficiale.

Che, per l'appunto, potrebbe andare in scena domani all'Artemio Franchi. Difficilmente, valutando anche lo status fisico, Ramsey otterrà una casacca da titolare. Detto questo, valutando lo svolgimento della gara, un inserimento nella ripresa non è un'ipotesi da escludere.

Sarri, intanto, ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa: