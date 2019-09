Fiorentina-Juve, Mandzukic non convocato: è in trattativa con un club del Qatar

Mario Mandzukic non è stato convocato da Maurizio Sarri per la sfida contro la Fiorentina: il giocatore è in trattativa con un club del Qatar.

La sabato sarà impegnata in serie A nell'anticipo contro la , allo stadio Artemio Franchi. Maurizio Sarri, un po' a sorpresa, ha lasciato fuori dai convocati Mario Mandzukic. Motivazione: il croato non è infortunato, ma è in trattativa con un club del per lasciare i bianconeri.

Il giocatore da tempo non rientra nelle prime scelte del tecnico toscano e, infatti ,è stato a lungo sul mercato in estate (con le trattative non decollate con e ). Con annessa esclusione dalla lista Champions.

Il croato, dunque, potrebbe lasciare la Juventus fin da subito, in quanto in Qatar il mercato chiude il 30 settembre. All'età di 33 anni l'ex potrebbe così lasciare il cuore del calcio, per andare in una zona "esotica" con vista offerta extra lusso.

L'attaccante gioca nella Juventus dalla stagione 2015/2016 e ha portato a casa tutti gli scudetti a disposione e anche tre Coppe . Ora, in comune accordo con la società, nessuna partenza verso il capoluogo toscano. Addio in arrivo?