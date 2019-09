Fiorentina-Juventus, infortunio muscolare per Pjanic: sostituito anche lui

Dopo Douglas Costa, contro la Fiorentina la Juventus perde anche Pjanic: problema alla coscia destra, dentro Bentancur. Atletico Madrid in dubbio.

Meno di un tempo e già due infortuni. Se Douglas Costa ha abbandonato la gara con la Fiorentina dopo 7 minuti, prima dell'intervallo è toccato a Miralem Pjanic: infortunio muscolare anche per lui e sostituzione immediata.

Un problema muscolare alla coscia destra ha fermato anche Pjanic, che non è riuscito a completare nemmeno il primo tempo: al 44' il regista bosniaco si è portato la mano lungo la gamba, chiedendo immediatamente il cambio e venendo accontentato da Sarri, che al suo posto ha inserito Bentancur.

Un doppio guaio per la e per il suo tecnico, costretti a rimescolare forzatamente le carte in campo e ad aggiungere gli infortuni di Douglas Costa e Pjanic a un elenco già piuttosto nutrito. Con Chiellini, ovviamente, in prima fila.

L'apprensione, ora, è tutta per l'esordio in in programma martedì sera in casa dell' . Difficile capire se Pjanic, così come Douglas Costa, potrà scendere in campo al Wanda Metropolitano. I bianconeri, intanto, incrociano le dita.