Douglas Costa infortunato in Fiorentina-Juventus: out dopo sette minuti

Problema al flessore per il brasiliano a inizio gara: cambio forzato per la Juventus, dentro Bernardeschi.

E' cominciata in salita la gara della in quel di Firenze, nel match contro la valido per il terzo turno di . Dopo pochi minuti, infatti, i bianconeri sono stati costretti a rinunciare a Douglas Costa , uomo più nei primi due match di campionato.

Douglas Costa ha subito un problema al flessore della coscia destra cinque minuti dopo il fischio d'inizio: subito chiesto il cambio, con Sarri che ha dovuto inserire l'ex di giornata Bernardeschi per soppesare all'infortunio del brasiliano, imprescindibile per la nuova Juventus.

Un compleanno decisamente da dimenticare per Douglas Costa, che proprio nella giornata odierna ha spento 29 candeline. Nel corso dell'anno solare è il terzo problema muscolare subito dal brasiliano, fermatosi per due mesi da febbraio ad aprile per un infortunio alla coscia e dunque da aprile a luglio per uno al polpaccio.

Servirà attendere il responso dei doverosi controlli dei prossimi giorni per capire lo stato di Douglas Costa: la speranza dei tifosi bianconeri e della Juventus è che possa trattarsi di un semplice stop, con un recupero repentino per l'ex .