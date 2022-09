Fiorentina-Juventus 1-1: Kouame risponde a Milik, poi Perin salva Allegri

Il secondo centro stagionale del polacco illude i bianconeri, ma Kouame firma l'1-1. Nel primo tempo Perin para un calcio di rigore a Jovic.

Un punto per uno. Fiorentina e Juventus non vanno oltre il pareggio che, prestazione alla mano, rende più felice la truppa viola anziché quella bianconera. Madama si aggrappa a Perin, sempre più super e sempre più difficile da tenere in panchina. Mentre ai padroni di casa resta il pallino del gioco, indubbiamente, ma un po’ troppo sterile.

Nel primo tempo, essenzialmente, va in scena una Juventus già vista e rivista. Ovvero: goal e remi in barca. La sblocca Milik, la pareggia Kouame. Con i viola, inoltre, protagonisti di un rigore fallito con Jovic. Che dire? Gioco gigliato, ripartenze bianconere. Questo, sostanzialmente, il canovaccio andato in scena nel lato A del match. Debutto complicato per Paredes che, per sua sfortuna, porta i padroni di casa sul dischetto per un tocco di mano su un cross di Sottil. In generale, però, l’argentino “gigioneggia” un po’ troppo nelle zone più roventi del campo. Il tutto, mettendo in mostra una condizione atletica da perfezionare.

Nella ripresa è la Fiorentina, in lungo e in largo, a fare la partita. Buon ritmo, poche occasioni. Tuttavia, con benzina, veemenza, sfruttando ampiamente le cavalcate di un Dodo sempre più fonte di gioco. Allegri concede un tempo a Di Maria e s’affida a dei cambi che, però, non cambiano il volto della squadra. Musica per le orecchie viola; con la banda di Italiano a crederci fino all’ultimo, ma senza sfondare. Ogni riferimento all’intervento di Perin su Amrabat è puramente voluto. Da menzionare 'ex (fischiatissimo) Vlahovic, in panchina per tutta la durata dell'incontro.





LA FOTO

Getty IL TWEET

FIORENTINA-JUVENTUS, I GOAL

FIORENTINA-JUVENTUS 0-1, 9’ MILIK – Sul suggerimento di prima e al volo di Kostic, il bomber polacco si fa trovare al posto giusto nell’area piccola e con la pancia infila Terracciano. FIORENTINA-JUVENTUS 1-1, 29’ KOUAME – Sulla splendida palla in verticale di Sottil, l’ivoriano in campo aperto trafigge Perin sul primo palo e riporta in equilibrio la partita. FIORENTINA-JUVENTUS, LA MOVIOLA

Arbitraggio intelligente, quello proposto da Doveri, che prova a far scorrere il gioco in pieno stile oltremanica. Detto questo, però, i gialli non mancano. E sono tutti i giusti. Ha bisogno dell’ausilio del VAR per individuare il fallo di mano di Paredes. FIORENTINA-JUVENTUS, IL TABELLINO E LE PAGELLE

FIORENTINA-JUVENTUS 1-1

MARCATORI: 9’ Milik, 29’ Kouame

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6.5; Dodo 6.5, Milenkovic 5 (54’ Martinez Quarta 6.5), Igor 6.5, Biraghi 6; Maleh 6.5 (62’ Mandragora 6), Amrabat 6.5, Barak 6 (79’ Zurkowski s.v.); Sottile 7, Jovic 5 (79’ Cabral s.v.), Kouame 7 (62’ Ikoné 6). All. Italiano

JUVENTUS (4-3-3): Perin 7.5; Cuadrado 5 (63’ Miretti 6), Bremer 6.5, Danilo 7, Alex Sandro 5 (79’ Bonucci s.v.); Locatelli 5.5, Paredes 5 (83’ Fagioli s.v.), McKennie 5; Di Maria 5 (46’ De Sciglio 5.5), Milik 6.5, Kostic 5.5 (63’ Kean 5). All. Allegri

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Amrabat (F) Alex Sandro, Locatelli, Danilo (J) Espulsi: -