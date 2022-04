Final Four Campionato Primavera 2022: date e tabellone della fase finale

Tutti a caccia dell'Empoli Campione del 2020/2021. Si avvicina a grandi falcate l'ultima fase del Campionato Primavera 1, che definirà il nuovo Re del torneo giovanile. Ultime giornate della stagione regolare, poi via alla fase finale con le migliori squadre della Serie A Under 19.

Come di consueto, il girone unico del campionato di Primavera 1 non porterà direttamente allo Scudetto per la capolista, ma solamente la qualificazione alla fase finale ad eliminazione diretta in cui saranno coinvolte anche le altre squadre meglio classificate al termine della stagione 2021/2022.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1, COME FUNZIONA?

Le prime due in classifica approdano direttamente alle semifinali della final eight del torneo. I club che invece hanno chiuso il campionato tra il terzo e il sesto posto si affrontano per definire le ultime due squadre protagoniste in semifinale. La terza classificata sfida di fatto la sesta, mentre la quarta affronta la quinta.

In caso di parità al termine di ogni gara del primo turno (o quarti di finale), si qualifica alla semifinale la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare. Non sono dunque previsti supplementari o rigori in caso di risultato pari al 90'.

Per quanto riguarda i playout, invece, le squadre classificatesi al 15º e al 16º posto si affrontano in case di andata e ritorno. Se la distanza tra 15esimo e 16esimo posto è più di dieci punti non si disputano i playout e la 16esima retrocede direttamente nel Campionato Primavera 2 insieme alla 17esima e alla 18esima in graduatoria.

QUANDO SI GIOCA LA FASE FINALE?

I due quarti di finale, le due semfiinali e la finale del Campionato Primavera si giocano tra fine maggio e inizio giugno 2022. L'ultimo atto della competizione, che assegnerà il trofeo e permetterà alla squadra vincitrice di giocare la Supercoppa Primavera, andrà in scena a giugno 2022.

Anche la doppia sfida dei playout, se prevista, si gioca a tarda primavera, tra fine maggio e inizio giugno: date ancora da confermare. L'ultima giornata del campionato regolare, ovvero la 34esima, è prevista il 14 maggio.

L'articolo prosegue qui sotto

CHI GIOCA FINAL FOUR E PLAYOUT?

La Roma è la favorita per uno dei due posti in semifinale grazie al distacco sul Cagliari seconda (+7) e le altre inseguitici a cinque turni dal termine del campionato regolare. Cercano un posto diretto anche il già citato team sardo, oltre a Inter e Atalanta.

Due di queste potrebbero in alternativa giocare i playoff, ovvero i quarti di finale, insieme a Fiorentina, Juventus e Sampdoria, le squadre più vicine a continuare la propria stagione anche dopo il torneo regolare.

In termini di playout, invece, il Pescara è già matematicamente retrocesso. La SPAL sembra essere sempre più vicina alla discesa in B, mentre Napoli, Lecce, Bologna e Genoa sono le squadre attualmente più pericolanti a cinque turni dal termine del Campionato Primavera 2021/2022.