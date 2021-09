FIFA 22, ratings e overall dei giocatori della Juventus

Arriva FIFA 22 e con esso tutti i valori dei grandi campioni: svelati quelli dei giocatori bianconeri, da Bonucci a Chiellini.

Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus dopo un triennio, ora spazio a vecchi e nuovi protagonisti in bianconero. Madama riparte da Dybala, Morata e Chiesa, così come da Bonucci e Chiellini. Vecchia guardia per provare a ripuntare a Scudetto e Champions League.

La Juventus, tra le big più importanti d'Europa, è digitalmente inserita su FIFA 22 con il nome di Piemonte Calcio, in virtù dell'accordo con PES e della mancata licenza nel titolo di EA Sports. Tra l'altro, alla pari dei bianconeri, hanno stemma, maglia e nome diverso anche Atalanta, Roma e Lazio.

FIFA 22 ha svelato i migliori 100 giocatori del gioco: sono presenti anche alcuni giocatori della Juventus. Il 13 settembre sono stati ufficializzati anche i ratings overall dei portieri, di Inter, Milan e dei fuoriclasse, da Messi a Mbappè.

JUVENTUS, I RATINGS OVERALL SU FIFA 22

Paulo Dybala, 87 overall rating

Wojciech Szczesny, 87

Giorgio Chiellini, 86

Leonardo Bonucci, 85

In aggiornamento