FIFA 22, la top 100 dei più forti per ratings e overall

La classifica dei giocatori più importanti del titolo di EA Sports: i valori e le statistiche dei migliori calciatori di FIFA 22.

Il momento tanto atteso è arrivato a settembre. La EA Sports ha svelato i giocatori più forti di FIFA 22. Nell'Ultimate Team, nelle amichevoli o nella modalità carriera, i milioni di videogiocatori in tutto il mondo potranno dunque utilizzare i grandi campioni presenti per tutto il nuovo titolo videoludico.

Nella top tre dei giocatori più importanti per overall rating c'è il protagonista della copertina, Mbappè, confermato come volto di FIFA: nell'edizione 22 incrementa il suo valore di un'unità, portandosi a 91. Lo stesso valore di De Bruyne, di Neymar e di Oblak. Il leader è Messi con 93, seguito da Lewandowski a 92. Cristiano Ronaldo? Stavolta a 91.

Entra tra i primi della lista Donnarumma, grazie alla vittoria degli Europei: l'ex portiere del Milan si spinge fino a 89, rating condiviso con Sergio Ramos, Kimmich e Neuer. A 90 invece c'è Ter Stegen, mentre due grandi bomber come Lukaku condividono lo stesso overall di 88.

FIFA 22, LA TOP 100 DEI RATINGS

Messi, 93 overall rating Lewandowski, 92 Mbappè, 91 De Bruyne, 91 Oblak, 91 Neymar, 91 Cristiano Ronaldo, 91 Ter Stegen, 90 Kane, 90 Kante, 90 Donnarumma, 89 Sergio Ramos, 89 Alisson, 89 Kimmich, 89 Casemiro, 89 Courtois, 89 Benzema, 89 Son, 89 Ederson, 89 Salah, 89 Neuer, 89 Manè, 89 Van Dijk, 89 Lukaku, 88 Haaland, 88 Papu Gomez, 88 Bruno Fernandes, 88 Sterling, 88 Kroos, 88 L. Suarez, 88 Sancho, 87 Modric, 87 Pogba, 87 Aguero, 87 F. De Jong, 87 Immobile, 87 Szczesny, 87 Alexander-Arnold, 87 Keylor Navas, 87 Verratti, 87 Di Maria, 87 Robertson, 87 Muller, 87 Goretzka, 87 Marquinhos, 87 Dybala, 87 Ruben Dias, 87 Casteels, 86 Chiellini, 86 Handanovic, 86 Hummels, 86 Jordi Alba, 86 Busquets, 86 Gerard Moreno, 86 Skriniar 86 Wijnaldum 86 Marcos Llorente, 86 Rodri, 86 Parejo, 86 Koulibaly, 86 Fabinho, 86 Vardy, 86 Coman, 86 Bernardo Silva, 86 Cancelo, 86 Bonucci, 85 E. Hazard, 85 K. Schmeichel, 85 Reus, 85 Gundogan, 85 Gulacsi, 85 Cavani, 85 Sommer, 85 Aubameyang, 85 Walker, 85 Carvajal, 85 Rashford, 85 Firmino ? Laporte ? Griezmann ? De Ligt ? Lloris ? Henderson ? Gnabry ? Varane ? Luis Alberto? Milinkovic-Savic ? Depay ? Insigne ? Sane ? De Gea ?

In aggiornamento